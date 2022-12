Fortnite : Quand et à quelle heure commence la saison 1 du chapitre 4

Quand commence la saison 1 du chapitre 4 ?

À la fin de l'année 2021, les joueurs de Fortnite ont pu découvrir un tout nouveau chapitre, avec une nouvelle carte. Les mois qui ont suivi ont vu défiler les saisons, mais Epic Games nous a surpris, puisqu'au lieu de proposer, comme nous nous y attendions, une saison 5, c'est un tout nouveau chapitre qui débute, et donc une nouvelle saison. Face à, les joueurs se demandentComme vous devez le savoir, Epic Games aime faire monter la pression en ne divulguant pas ou peu d'informations concernantet sa sortie. Pour cette transition entre le chapitre 3 et 4, nous avons eu le droit à quelques teasers, puis un événement spécial, durant lequel les joueurs ont pu revoir certaines actions liées à l'histoire de. Mais ensuite, après la publication d'une petite cinématique, plus rien. Il est impossible de se connecter à, comme très souvent lorsqu'un nouveau chapitre de Fortnite arrive.La, un dimanche, comme nous en avons désormais l'habitude.Concernant l'heure, nous n'avons, hélas, pas encore de précision. Toutefois, si nous nous référons au passif d'Epic Games, il est aisé de penser que, et plus précisément aux alentours de 9h. La maintenance des serveurs devrait durer plusieurs heures, étant donné qu'il s'agit d'une mise à jour majeure, et nous devrions pouvoir découvrir toutes les nouveautés du chapitre 4 de Fortnite vers 10h ou 11h, selon si les développeurs rencontrent des problèmes.Vous l'aurez compris, étant donné que l'événement de fin de saison a lieu ce samedi 3 décembre dans la soirée,restera injouable durant plusieurs heures. Le moment idéal pour découvrir de nouveaux jeux, si vous souhaitez, coûte que coûte, en lancer un. Concernant les nouveautés, il faut s'attendre à une toute nouvelle carte. Et pour la saison 1 du chapitre 4, des skins spéciaux devraient être de la partie, dont un basé sur la licence The Witcher.Dans tous les cas, Epic Games nous tiendra informé des avancées, en nous donnant plus d'informations et cet article sera mis à jour si besoin, pour que vous ayez toutes les précisions.