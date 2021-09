Quand commence la saison 8 de Fortnite ?

Tous les trois mois, environ, Epic Games lance, laquelle apporte une pléthore de nouveautés, que ce soit au niveau du gameplay ou du contenu. Cette saison 7, marquée par l'arrivée des extraterrestres, est sur le point de se terminer , avec un événement exceptionnel qui aura lieu ce dimanche 12 septembre (plus d'informations ici ). Même s'il reste assez mystérieux, Epic Games nous a déjà donné quelques indices sur ce qu'auront à faire les joueurs : infiltrer l'Ultime Réalité.Mais suite à cette information, nombre de joueurs se demandent maintenant, ce à quoi nous allons tenter de vous répondre.Compte tenu des informations que nous avons déjà en notre possession, il semblerait qu'il y ait deux possibilités concernant leLa première, la plus simple et probablement celle qui est espérée par la communauté : dans la foulée de l'événement. Comme cela est souvent le cas, une fois l'événement terminé, nous pourrions voir les serveurs être hors-ligne quelques heures, puis le déploiement de la mise à jour dans la matinée pour enfin découvrir cette saison 8 et les nouveautés qui vont avec.Néanmoins, la deuxième possibilité est probablement la plus envisageable à l'heure actuelle. L'événement ayant lieu un dimanche soir, il est possible que la saison 8 ne soit pas lancée un lundi, puisque Epic Games n'est pas habitué à cela... Il faudrait peut-être se montrer patient jusqu'au mardi 14 septembre pour accueillir cette nouvelle saison, ce qui laisserait les joueurs dans l'attente la plus totale plus de 24 heures.Ces derniers temps, la saison suivante était automatiquement lancée le lendemain, mais rappelons qu'avec l'arrivée du chapitre 2 de Fortnite, il y avait eu deux jours de battement, durant lesquels il était impossible de jouer au battle royale, entre les 13 et 15 octobre.La réponse sera probablement donnée ce dimanche soir, à la suite de l'événement opération Feu céleste. Si nécessaire, cet article sera mis à jour afin que vous soyez au courant de