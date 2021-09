Événement opération Feu céleste dans Fortnite

Quand a lieu l'événement de saison 7 dans Fortnite ?

Depuis quelques jours, les rumeurs et débats surse multipliaient sur la toile. Epic Games a décidé de nous en dire plus une dizaine de jours avant qu'il ne débute, en nous donnant, par exemple, son nom. Celui-ci se nommeet s'annonce excitant, pour une rencontre du troisième type.Comme vous l'avez remarqué au cours de ces derniers mois, l'île dea été envahie par les extraterrestres, qui ont apporté pas mal de modifications. L'IO, bien décidée à en finir, est dorénavant prête à passer à l'attaque, en infiltrant l'Ultime Réalité. Si tout se passe bien, les extraterrestres fuiront et tout redeviendra comme avant, ou presque.Comme nous vous l'avions rapporté il y a plusieurs mois, la. Date à laquelle se tiendra cet événement. Le rendez-vous est donné à, dans Fortnite même.Néanmoins, vous en avez l'habitude, il est conseillé de rejoindre le jeu une trentaine de minutes plus tôt, afin de vous assurer d'avoir une place. Le mode de jeu se nomme tout simplementet apparaîtra dans le salon. Vous pouvez le rejoindre dans un groupe de 16 au maximum.En attendant ce 12 septembre, vous pourrez en profiter pour terminer de récupérer toutes les récompenses du Passe de combat, si cela n'est pas encore fait, ou atteindre un niveau de saison encore plus haut. Qui plus est, veillez à dépenser tous vos lingots d'or, étant donné que ces derniers ne pourront pas être transférés pour la saison suivante. De même, les quêtes Superman doivent être terminées avec ce 12 septembre. Pour ce qui est des quêtes Lebron James ou de Vox l'aède, elles pourront être terminées lors de la saison 8, vous avez donc plus de temps.