Fortnite proposera une collaboration avec Boba Fett pour Noël

Boba Fett débarquera sur l'Île le 25 décembre ! #DisneyPlusDay pic.twitter.com/t1tmxJ8ORI — Fortnite officiel (@FortniteFR) November 12, 2021

Star Wars a envahi Fortnite depuis quelques mois, et de nouveaux skins devraient débarquer dans le battle royale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un événement spécial sera organisé pour Noël, comme vient de le révéler Epic Games. Naturellement, les détails de ces festivités ne sont pas encore connus.Néanmoins, étant donné que les développeurs aiment proposer des quêtes spéciales pour ce genre de collaboration,. Nous en saurons plus très vite, à l'approche de la date fixée au 25 décembre.Pour rappel, des skins Rey et Kylo Ren sont disponibles depuis près de deux ans, alors que The Mandalorian, en plus d'avoir un skin, a également été un personnage de l'île pendant de longs mois.Pour ce qui est de la série « Le livre de Boba Fett »,. Elle suivra le célèbre chasseur de primes et est un spin off de The Mandalorian, et se déroule donc entre les Épisodes VI et VII. Le reste est resté très secret, puisque même le casting n'a pas été dévoilé dans son ensemble. Vous pouvez tout de même profiter d'une bande-annonce ci-dessous.