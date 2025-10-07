Fortnite annonce une grande collaboration

Epic Games et Microsoft s'unissent pour un partenariat inédit autour de Fortnite. Dès novembre, les joueurs Xbox profiteront d'une nouvelle offre intégrée au Game Pass, marquant le début d'une collaboration ambitieuse entre les deux géants.
Epic Games semble vouloir rééquilibrer la balance entre PlayStation et Xbox. Longtemps associée à Sony pour ses contenus exclusifs, la franchise Fortnite s'apprête à renforcer ses liens avec Microsoft
. À partir du mois de novembre, le service Club Fortnite sera intégré au Xbox Game Pass
pour un tarif fixé à 26,99 €, ce qui n'a pas manqué de faire réagir la communauté. Mais l'annonce pourrait bien marquer le début d'un nouveau chapitre pour le battle royale phénomène.
Fortnite rejoint le Xbox Game Pass
Cette intégration du Club Fortnite n'est que la première étape d'une collaboration plus large
entre les deux entreprises. Les abonnés au Game Pass pourront ainsi bénéficier des avantages habituels du Club, comprenant des skins exclusifs, des V-bucks et évidemment le Passe de combat de la saison en cours, directement via leur abonnement Xbox.
Dans un billet de blog officiel
, Microsoft a confirmé que cette nouveauté s'inscrivait dans un projet à long terme visant à créer un environnement plus ouvert et interconnecté.
Ce n'est que le début de la collaboration entre Xbox et Epic vers un écosystème de jeu ouvert, où les amis peuvent jouer et créer ensemble, partout et sur tous les appareils », a déclaré le constructeur américain.
Une déclaration ambitieuse, mais encore floue, laissant entendre que d'autres annonces suivront dans les prochains mois.
Un partenariat stratégique pour relancer le Game Pass
Cette annonce intervient dans un contexte délicat pour Microsoft, critiqué pour la récente hausse du prix du Game Pass. De nombreux abonnés ont même choisi de résilier leur souscription, estimant que l'offre perdait de sa valeur.
D'un point de vue stratégique, ce rapprochement avec Epic Games représente surtout une opportunité pour Xbox de s'imposer davantage dans le paysage cross-platform, historiquement dominé par PlayStation.
Des contenus exclusifs à venir pour les joueurs Xbox ?
La perspective d'une collaboration étendue laisse penser que de nouveaux contenus exclusifs pourraient être développés pour Xbox
. Jusqu'à présent, Sony a largement dominé sur ce terrain avec des cosmétiques et packs réservés à sa communauté.
Si Microsoft suit cette voie, les joueurs pourraient bientôt profiter de skins ou bonus exclusifs sans surcoût
, renforçant ainsi la valeur de l'écosystème Xbox pour les fans de Fortnite. Toutefois, la patience sera de mise, ces ajouts devraient se concrétiser dans un second temps, une fois la collaboration pleinement installée.
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