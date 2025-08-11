Fortnite prépare des chaussures incroyables, avec des vaches et des crocodiles aux pieds

Epic Games s'apprête à ajouter une nouvelle vague de chaussures dans Fortnite, avec des collaborations prestigieuses et des créations inédites qui ne manqueront pas de surprendre.
Introduits en novembre 2024, les chaussures permettent aux joueurs de personnaliser leurs personnages avec de nouveaux objets. D'abord critiqués pour leur prix et certains choix esthétiques, ils ont rapidement trouvé leur public et sont devenus des cosmétiques incontournables dans Fortnite, donnant parfois une allure ridicule, nous en convenons.
Des collaborations et des créations originales
Avec la dernière mise à jour et la rotation de la boutique vendredi soir, qui coïncidait avec l'arrivée des Power Rangers, de nouveaux modèles ont été décryptés dans les fichiers du jeu. Leur sortie est attendue d'ici la fin de semaine, Epic ayant pour habitude de proposer les chaussures un à deux jours après leur apparition dans les données.
La nouvelle collection comprendra :
Nike AVA Rover Explore
Air Jordan 1 Retro OG Shattered Backboard
Nike Air Force 3 Nigo White
Nike Air Force 1 World Tour Las Vegas
Heifer Steppers
Crocs Classic Marbled Clog Tinted Glass
Crocs Classic Rubber Ducky Clog
Croc Walkers
O.X.R. Combat Boots
Voici en image un exemple des chaussures qui arriveront dans Fortnite, comme le montre l'un des dataminers les plus fiables du jeu.
Les collaborations avec Nike et Crocs ne sont pas une surprise, Epic ayant déjà travaillé avec ces marques à plusieurs reprises. Mais les modèles originaux de cette collection risquent de faire parler d'eux. Des chaussures en forme de vaches ou de crocodiles seront bientôt disponibles, ajoutant une touche d'humour et de folie aux tenues.
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