Fortnite prépare des chaussures incroyables, avec des vaches et des crocodiles aux pieds

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 août 2025 à 17h46
Epic Games s'apprête à ajouter une nouvelle vague de chaussures dans Fortnite, avec des collaborations prestigieuses et des créations inédites qui ne manqueront pas de surprendre.
Fortnite prépare des chaussures incroyables, avec des vaches et des crocodiles aux pieds
Introduits en novembre 2024, les chaussures permettent aux joueurs de personnaliser leurs personnages avec de nouveaux objets. D'abord critiqués pour leur prix et certains choix esthétiques, ils ont rapidement trouvé leur public et sont devenus des cosmétiques incontournables dans Fortnite, donnant parfois une allure ridicule, nous en convenons.

Des collaborations et des créations originales

chaussure-fortnite
Exemple de chaussures qui ne va pas très bien avec le skin.

Avec la dernière mise à jour et la rotation de la boutique vendredi soir, qui coïncidait avec l'arrivée des Power Rangers, de nouveaux modèles ont été décryptés dans les fichiers du jeu. Leur sortie est attendue d'ici la fin de semaine, Epic ayant pour habitude de proposer les chaussures un à deux jours après leur apparition dans les données.

La nouvelle collection comprendra :
  • Nike AVA Rover Explore
  • Air Jordan 1 Retro OG Shattered Backboard
  • Nike Air Force 3 Nigo White
  • Nike Air Force 1 World Tour Las Vegas
  • Heifer Steppers
  • Crocs Classic Marbled Clog Tinted Glass
  • Crocs Classic Rubber Ducky Clog
  • Croc Walkers
  • O.X.R. Combat Boots
Voici en image un exemple des chaussures qui arriveront dans Fortnite, comme le montre l'un des dataminers les plus fiables du jeu.

Des designs qui sortent du lot

Les collaborations avec Nike et Crocs ne sont pas une surprise, Epic ayant déjà travaillé avec ces marques à plusieurs reprises. Mais les modèles originaux de cette collection risquent de faire parler d'eux. Des chaussures en forme de vaches ou de crocodiles seront bientôt disponibles, ajoutant une touche d'humour et de folie aux tenues.

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Une sortie imminente

Si la tendance se confirme, ces nouvelles paires de chaussures devraient être proposées dans la boutique d'ici quelques jours. En attendant, Epic invite les joueurs à récupérer gratuitement le skin Halo, tandis qu'une fonctionnalité ultra attendue devrait enfin faire son arrivée.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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