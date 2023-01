Codes des cartes Poppy Playtime dans Fortnite

Poppy Playtime Chapter 1 → 0887-0268-5651

Poppy Playtime Chapter 2 → 4817-2529-4439

Qu'est-ce qu'une carte Poppy Playtime Fortnite ?

Si vous êtes à la recherche d', nous allons tenter de vous aider, en vous proposant une liste non exhaustive des. Le choix est assez restreint, contrairement à d'autres genres de cartes, tels que les maps AIM ou Prop Hunt, bien plus nombreuses. De fait, nous allons vous proposer les deux meilleures cartes Poppy Playtime dans Fortnite, si vous souhaitez découvrir cette expérience horrifique, inspirée du jeu à succès du même nom.Depuis quelques mois déjà, pour ne pas dire années, la communauté a mis sur pied de nombreuses, avec plus ou moins de réalisme. C'est pourquoi nous vous en proposons les deux meilleures cartes, à nos yeux, pour profiter d'une bonne expérience, avec un gameplay poussé et soigné.Il existe, naturellement, bien plus de cartes, mais nous vous avons proposé ici une sélection pertinente. Mais vous pouvez toujours tenter d'en chercher d'autres par vous-même. Notez que dans les deux cas, aucune traduction française n'est disponible, mais le tout reste assez intuitif, une fois que vous avez compris la mécanique.Pour jouer à l'une de ces, il vous suffit d'entrer l'un des codes ci-dessus.Comme vous le savez,ce n'est pas que le mode Battle Royale. Nous avons également accès à un mode PvE, Sauver le monde, et un mode plus communautaire, le mode Créatif, laissant libre cours à l'imagination des joueurs. C'est ce mode qui nous intéresse, étant donné qu'il propose une multitude de dérivés, dont des cartes pour le modeSi vous n'avez jamais entendu parler de, il s'agit, initialement, d'un jeu vidéo d'horreur, sorti en 2021, dans lequel nous incarnons un ancien employé d'un magasin de jouer, Playtime Co, qui revient dans celle-ci après qu'elle a fermé. L'usine est abandonnée et les jouets ont pris vie et s'en prennent à lui. Il devra alors tenter de se sauver tout en en apprenant plus sur ce qui se passe, par le biais de divers puzzles et énigmes.