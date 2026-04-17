Fortnite : Peut-on jouer au mode Sauver le Monde sur mobile ?

Depuis le passage historique de Fortnite Sauver le Monde en free-to-play le 16 avril 2026, de nombreux joueurs se demandent si le mode PvE original est enfin accessible sur iOS et Android. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la disponibilité mobile et les plateformes compatibles.

Sauver le Monde est-il disponible sur iOS et Android ?

Les restrictions sur Nintendo Switch et l'exception Switch 2

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Sur quelles plateformes jouer gratuitement à Sauver le Monde ?

Consoles de salon : PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One.

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One. PC : Via le launcher Epic Games.

Via le launcher Epic Games. Cloud Gaming : C'est la solution pour les joueurs mobiles. Sauver le Monde est accessible sur smartphone via Nvidia GeForce Now et Amazon Luna .

C'est la solution pour les joueurs mobiles. Sauver le Monde est accessible sur smartphone via et . Nintendo : Uniquement sur Nintendo Switch 2.

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Le paysage dea radicalement changé ce 16 avril 2026. En plus de devenir gratuit pour tous, le modes'inscrit dans une restructuration majeure d'Epic Games, marquée par la suppression des modes Frénésie et Festival Battle Stage. Si cette accessibilité accrue réjouit la communauté, elle soulève une question persistante pour les nomades :Malgré le passage au modèle gratuit, la réponse est. Contrairement au Battle Royale, qui est optimisé pour les écrans tactiles et les processeurs mobiles, le mode PvE reste absent des catalogues de téléchargement direct sur smartphone.Cette absence s'explique principalement par des contraintes techniques liées à la taille des fichiers. Dans l'écosystème Fortnite,. Si les 9 Go supplémentaires sont indolores sur console, ils représentent une charge de stockage et de ressources trop lourde pour la majorité des appareils mobiles actuels. À l'heure actuelle,Le mobile n'est pas la seule plateforme à être laissée sur la touche. Les utilisateurs de lane peuvent toujours pas accéder à Sauver le Monde, la console hybride ne disposant pas de la puissance nécessaire pour faire tourner les hordes de carcasses de manière stable.Cependant, une distinction importante est à noter pour les possesseurs du nouveau matériel de Nintendo, le mode est. Si vous n'avez pas encore franchi le pas de la nouvelle génération, vous resterez bloqué sur le Battle Royale et les autres modes créatifs.Si le jeu natif sur mobile est impossible, il existe de nombreuses alternatives pour profiter de la gratuité du mode. Voici la liste des supports compatibles depuis la mise à jour d'avril 2026 :En résumé, si vous tenez absolument à jouer sur votre téléphone,Pour les autres, le passage au free-to-play est l'occasion idéale de