Fortnite modifie radicalement la tempête avec une mise à jour dévastatrice

Epic Games a bouleversé le rythme des parties en rendant la tempête plus rapide et bien plus dangereuse, forçant les joueurs à revoir totalement leurs stratégies. Un choix qui risque de diviser.

Une nouvelle tempête dans Fortnite

Phase Ancien temps Nouveau temps Phase 1 120 secondes 90 secondes Phase 2 90 secondes 70 secondes Phase 3 90 secondes 70 secondes Phase 4 90 secondes 70 secondes Phase 5 60 secondes 40 secondes Phase 6 60 secondes 40 secondes Phase 7 60 secondes 40 secondes Phase 8 30 secondes 30 secondes Phase 9 et plus 15 secondes 15 secondes

Une tempête deux fois plus meurtrière

⚡ Lord Zedd has CURSED the Island! ⚡



⛈️ The Battle Royale Storm grows much stronger. Rally for the final Community Quest, summon the Red Ranger, and unlock the Power of Megazord! pic.twitter.com/t5tlMxJbCQ — Fortnite Status (@FortniteStatus) September 16, 2025

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Des ajustements temporaires dans certains modes

La dernière mise à jour dechange en profondeur la mécanique de la tempête. Plus rapide, plus agressive et beaucoup plus létale, elle transforme le rythme des parties, désormais plus courtes et intenses. Les développeurs ont ajusté à la fois, ce qui impacte surtout les phases avancées de jeu.Désormais,, notamment dans les premiers stades de la partie. Les joueurs doivent se déplacer rapidement et anticiper chaque mouvement, sous peine d'être piégés par la tempête. Les premières parties avec ces ajustements risquent de perturber les joueurs, qui devront être plus réactifs et anticiper l'avancée de la tempête.Pour faire simple, voici un tableau qui récapitule les temps entre chaque cercle de la tempête dans Fortnite :Au-delà du rythme de la partie qui est donc plus intense, un autre changement majeur est à signaler, puisque. Cette nouvelle dynamique rend beaucoup plus difficile la survie en dehors de la zone sécurisée, particulièrement en fin de partie où il ne faut que quelques secondes pour être éliminé.Cette décision vise aussi à empêcher la pratique du « heal-off », consistant à rester dans la tempête en se soignant jusqu'à la victoire. Désormais,. Un choix qui apparaît seulement quelques jours après que Electronic Arts a annoncé que le Battle Royale de Battlefield 6 allait opter pour un cercle létal : tous les joueurs qui entrent en contacte avec mourront sur le coup.Ces modifications ont toutefois provoqué des problèmes dans les modeset. Pour éviter les déséquilibres, Epic Games a choisi de désactiver temporairement l'augmentation des dégâts dans ces modes.Les développeurs ont précisé qu'un correctif est en cours de préparation et que. En attendant, les nouveaux délais de fermeture de la tempête restent actifs dans toutes les parties.