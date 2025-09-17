Fortnite modifie radicalement la tempête avec une mise à jour dévastatrice

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 septembre 2025 à 15h33
Epic Games a bouleversé le rythme des parties en rendant la tempête plus rapide et bien plus dangereuse, forçant les joueurs à revoir totalement leurs stratégies. Un choix qui risque de diviser.
Fortnite modifie radicalement la tempête avec une mise à jour dévastatrice
La dernière mise à jour de Fortnite change en profondeur la mécanique de la tempête. Plus rapide, plus agressive et beaucoup plus létale, elle transforme le rythme des parties, désormais plus courtes et intenses. Les développeurs ont ajusté à la fois les temps d'attente et les dégâts infligés, ce qui impacte surtout les phases avancées de jeu.

Une nouvelle tempête dans Fortnite

Désormais, les délais entre chaque rétrécissement du cercle sont bien plus courts, notamment dans les premiers stades de la partie. Les joueurs doivent se déplacer rapidement et anticiper chaque mouvement, sous peine d'être piégés par la tempête. Les premières parties avec ces ajustements risquent de perturber les joueurs, qui devront être plus réactifs et anticiper l'avancée de la tempête.

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Pour faire simple, voici un tableau qui récapitule les temps entre chaque cercle de la tempête dans Fortnite :

PhaseAncien tempsNouveau temps
Phase 1 120 secondes 90 secondes
Phase 2 90 secondes 70 secondes
Phase 3 90 secondes 70 secondes
Phase 4 90 secondes 70 secondes
Phase 5 60 secondes 40 secondes
Phase 6 60 secondes 40 secondes
Phase 7 60 secondes 40 secondes
Phase 8 30 secondes 30 secondes
Phase 9 et plus 15 secondes 15 secondes

Une tempête deux fois plus meurtrière

Au-delà du rythme de la partie qui est donc plus intense, un autre changement majeur est à signaler, puisque les dégâts de la tempête ont été doublés à chaque phase. Cette nouvelle dynamique rend beaucoup plus difficile la survie en dehors de la zone sécurisée, particulièrement en fin de partie où il ne faut que quelques secondes pour être éliminé.
Cette décision vise aussi à empêcher la pratique du « heal-off », consistant à rester dans la tempête en se soignant jusqu'à la victoire. Désormais, cinq secondes suffisent pour être mis hors-jeu en endgame. Un choix qui apparaît seulement quelques jours après que Electronic Arts a annoncé que le Battle Royale de Battlefield 6 allait opter pour un cercle létal : tous les joueurs qui entrent en contacte avec mourront sur le coup. 

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Des ajustements temporaires dans certains modes

Ces modifications ont toutefois provoqué des problèmes dans les modes Créatif et Rechargé. Pour éviter les déséquilibres, Epic Games a choisi de désactiver temporairement l'augmentation des dégâts dans ces modes.

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Les développeurs ont précisé qu'un correctif est en cours de préparation et que la hausse des dégâts reviendra bientôt. En attendant, les nouveaux délais de fermeture de la tempête restent actifs dans toutes les parties.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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