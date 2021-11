Fortnite : Pas de saison 9 et début du chapitre 3 avec la MàJ 19.00 ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En plein Chapitre 2 depuis presque deux ans, après qu'un trou noir ait détruit la première carte,. Plusieurs rumeurs ont vu le jour sur la toile ces derniers temps, suggérant qu'un nouveau chapitre allait s'écrire pour le battle royale.Dans un premier temps, lorsqu' un joueur s'est entretenu avec le support du jeu , celui-ci lui a indiqué que(date de fin de la saison 8). Toutefois, cela peut tout simplement être une erreur de communication, puisque la réponse à la question émane du support de Fortnite et non pas de l'équipe de développement, ce qui peut expliquer la confusion entre saison et chapitre.Cependant, pour donner encore plus de poids à cette rumeur, mais également s'amuser de la communauté qui attend désespérément des réponses,. Un utilisateur de Twitter lui demande des informations sur ces rumeurs, si la nouvelle saison lancera le Chapitre 3, lequel répond tout simplement « Le temps nous le dira ». S'il n'a pas nié la possibilité de voir un tout nouveau chapitre arriver, il n'a pas non plus insisté sur le fait que ces rumeurs étaient infondées...Il va toutefois falloir patienter encore quelques jours, voire semaines, pour avoir de plus amples détails, étant donné que. Epic Games aimant teaser les nouveautés pour Fortnite , nous devrions très vite savoir dans quelle voie le studio s'engage.