Fortnite : La fin du Chapitre 2 annoncée, date, événement et détails

Après de longues semaines de rumeurs, indiquant qu'une nouvelle page deallait s'écrire puisque le, Epic Games vient d'officialiser la nouvelle.. Les développeurs viennent de partager, sur le site officiel, plusieurs informations sur l'événement, bien que le futur reste assez flou.Epic Games n'a pas cherché très loin le nom de ce nouvel événement, puisque celui-ci porte tout simplement le nom «». Il permettra aux joueurs de s'unir pour combattre la Reine Cube qui prépare son ultime assaut sur l'île, après une longue préparation. Il est précisé que cette bataille décidera du destin de l'île, suggérant donc que nous découvrirons, à le suite de cet affrontement, une nouvelle carte.Pour l'occasion, vous pourrez faire équipe avec 15 de vos amis, puisque les groupes supporteront une taille de seize joueurs au maximum.Laet, par extension, de la saison 8, aura lieu un jour plus tôt que ce qui était prévu,. Vous avez donc jusqu'à cette date pour terminer toutes les missions, mais aussi progresser le plus possible dans le Passe de combat. En contrepartie, pour que les joueurs ne soient pas perdants, Epic Games fournira à tous les joueurs 225 000 points d'EXP.. Comme toujours, Epic Games vous recommande de prendre vos précautions et de lancer le jeu le plus tôt possible, sachant que les serveurs pour ce mode spécial ouvriront une demi-heure avant le coup d'envoi de cet événement majeur, donc à 21h30.En attendant cet événement, qui devrait donner un certain regain d'intérêt au battle royale, qui s'essoufflait peut-être ces derniers mois, Epic Games rappelle que vous n'avez que jusqu'à cette date pour :Pour celles et ceux qui auraient du mal à progresser, un week-end double XP sera organisé, du 27 au 29 novembre.