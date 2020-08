Fortnite : Où trouver des voitures et des camions ?

Où trouver des voitures dans Fortnite ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après des semaines de rumeurs,sont bien disponibles dans. Ces dernières sont toutes différentes, offrant alors plusieurs possibilités selon le besoin. Néanmoins, si vous cherchez ces, vous allez devoir vous rendre dans certains lieux bien précis.Même s'il n'existe, a priori, aucun lieu de spawn pour les, les joueurs seront en mesure d'en trouverce qui semble assez logique. Contrairement à d'autres battle royale, il semblerait que lesne puissent pas apparaître en pleine campagne. Qui plus est, même si vous arrivez dans une ville en pleine partie, vous ne devrez pas avoir de mal à trouver des, tant elles sont nombreuses.De ce fait, vous serez obligé d'aller dans une ville pour pouvoir conduire ces fameuses, qui vous permettront de vous déplacer plus vite ou de fuir une situation complexe en subissant moins de dégâts. À l'instar des hélicoptères, vous pourrez infliger des dégâts à vos adversaires depuis l'intérieur, en étant sur l'un des sièges passagers. Il est également important de préciser que l'adhérence deshors route est plus compliquée, ce qui obligera les joueurs à privilégier l'usage de routes pour se déplacer enNéanmoins, a contrario des hélicoptères ou des bateaux qui n'ont qu'une jauge de PV, lesont besoin de carburant pour pouvoir circuler. Si les réservoirs sont tous plus ou moins remplis en début de partie, au fur et à mesure que vous roulerez à bord de votre bolide, l'essence se fera plus rare, d'autant plus si vous utilisez le boost de vitesse.(la carte de toutes les stations d'essence est disponible ici ) ou en trouvant des bidons d'essence sur la carte.