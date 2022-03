Emplacement de toutes les omnipuces dans Fortnite

À quoi servent les omnipuces dans Fortnite ?

Epic Games n'hésite pas à innover et, surtout, à faire chercher les joueurs depour qu'ils récupèrent différents objets. À une certaine époque, des pièces d'XP étaient disponibles, permettant aux joueurs de gagner de l'expérience pour leur passe de combat, en effectuant quelques recherches sur le champ de bataille. Il y a quelques mois, nous devions chercher des reliques extraterrestres, pour personnaliser un skin.À l'occasion de cette saison 2 du chapitre 3, les amateurs du battle royale devront partir, lesquelles vous permettront de personnaliser une arme,, un skin du Passe de combat. Plus vous aurez débloqué d'omnipuces, plus vous pourrez obtenir de variantes pour ce cosmétique.Bien évidemment, bien que certains indices soient montrés en jeu, l'emplacement précis n'est pas réellement donné, c'est pourquoi nous allons vous aider à toutes les récupérer.Chaque semaine,, en plus de celles liées aux quêtes, directement sur le champ de bataille. Il faudra vous rendre dans certains lieux et les localiser, et ensuite passer dessus pour les récupérer.Ci-dessous, vous pourrez retrouver un listing des semaines, renvoyant vers un article dédié où chacun des emplacements est indiqué avec précision.Grâce auxque vous aurez récupérées, vous pourrez, qui est un outil de collecte. Celui-ci ne peut s'obtenir que via le passe de combat, ce qui veut dire que lesne peuvent être récupérées que par celles et ceux ayant fait son acquisition. Vous pourrez modifier son apparence et débloquer de nouvelles variantes via sa page dédiée, dans l'onglet Passe de combat.L'article sera mis à jour au fil du temps, pour que vous ne manquiez aucune omnipuce.