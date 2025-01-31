Fortnite OG saison 2 est disponible : Voici toutes les nouveautés

La saison 2 du chapitre 1 de Fortnite fait son grand retour. Découvrez tout ce qui vous attend ces prochaines semaines dans cet article.
Comme attendu, Epic Games a lancé la saison 2 du chapitre 1 de Fortnite
ce 31 janvier. Fortnite OG évolue donc en accueillant tout le contenu qui était disponible à l'époque
, permettant un retour quelques années en arrière, et un bon coup de nostalgie aux joueurs.
Mais si vous n'êtes pas familier avec cette époque ou avez simplement oublié tout ce qui était présent il y a quelques années lors de la saison 2 de Fortnite, voici tout ce qu'apporte Fortnite OG saison 2
.
Le contenu de Fortnite OG saison 2
La carte
Commençons par ce qui intéresse le plus les joueurs : la carte
. Nous retrouvons certains lieux chers aux yeux de la communauté, à l'image de Tilted Towers
, qui aura marqué la communauté à l'époque. Junk Junction, Haunted Hills, Shfity Shafts et Snobby Shores sont aussi ajoutées
. De quoi faire un retour dans son ancien repère, si toutefois l'un de ces lieux-dits vous plaisait.
Du neuf dans les armes
Côté arme nous aurons aussi le droit à l'arsenal de l'époque. Un article dédié sera prochainement disponible pour évoquer toutes les armes que vous allez pouvoir trouver. Par exemple, voici ce qui est disponible :
- Mini potion de bouclier
- Piège à dégâts multi-surface
- Bombe boogie-woogie
- Pistolet à silencieux
- Feu de camp
- Gourde du brave
- Minigun
- Arbalète
- Grenade répulsive
Les skins
Évidemment, un Passe de combat OG saison 2 sera disponible, comprenant 45 niveaux de récompenses
. Des skins emblématiques seront proposés, comme le Soldat à facettes, le Chevalier noir et l'Experte des câlins.
Des mises à jour viendront ajouter du contenu au fil des semaines, comme ce fut le cas à l'époque. Vous pourrez profiter de la saison 2 de Fortnite OG jusqu'à la fin du mois de mars.
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