Fortnite OG saison 2 est disponible : Voici toutes les nouveautés

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 janvier 2025 à 15h22
La saison 2 du chapitre 1 de Fortnite fait son grand retour. Découvrez tout ce qui vous attend ces prochaines semaines dans cet article.
Fortnite OG saison 2 est disponible : Voici toutes les nouveautés
Comme attendu, Epic Games a lancé la saison 2 du chapitre 1 de Fortnite ce 31 janvier. Fortnite OG évolue donc en accueillant tout le contenu qui était disponible à l'époque, permettant un retour quelques années en arrière, et un bon coup de nostalgie aux joueurs.

Mais si vous n'êtes pas familier avec cette époque ou avez simplement oublié tout ce qui était présent il y a quelques années lors de la saison 2 de Fortnite, voici tout ce qu'apporte Fortnite OG saison 2.

Le contenu de Fortnite OG saison 2

La carte

Commençons par ce qui intéresse le plus les joueurs : la carte. Nous retrouvons certains lieux chers aux yeux de la communauté, à l'image de Tilted Towers, qui aura marqué la communauté à l'époque. Junk Junction, Haunted Hills, Shfity Shafts et Snobby Shores sont aussi ajoutées. De quoi faire un retour dans son ancien repère, si toutefois l'un de ces lieux-dits vous plaisait.

fortnite-map-og-saison2

Du neuf dans les armes

Côté arme nous aurons aussi le droit à l'arsenal de l'époque. Un article dédié sera prochainement disponible pour évoquer toutes les armes que vous allez pouvoir trouver. Par exemple, voici ce qui est disponible :
  • Mini potion de bouclier
  • Piège à dégâts multi-surface
  • Bombe boogie-woogie 
  • Pistolet à silencieux 
  • Feu de camp 
  • Gourde du brave
  • Minigun
  • Arbalète
  • Grenade répulsive 
Miniature vidéo

Les skins

Évidemment, un Passe de combat OG saison 2 sera disponible, comprenant 45 niveaux de récompenses. Des skins emblématiques seront proposés, comme le Soldat à facettes, le Chevalier noir et l'Experte des câlins. 

fortnite-og-saison2-info
Des mises à jour viendront ajouter du contenu au fil des semaines, comme ce fut le cas à l'époque. Vous pourrez profiter de la saison 2 de Fortnite OG jusqu'à la fin du mois de mars.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Epic Games (Fortnite) tente de remplacer Discord avec sa nouvelle fonctionnalité
Fortnite 04 septembre 2026

Epic Games (Fortnite) tente de remplacer Discord avec sa nouvelle fonctionnalité

Epic Games déploie Epic Parties, une nouvelle fonctionnalité de chat vocal multiplateforme permettant aux joueurs de communiquer à travers Fortnite, l'Epic Games Store et les applications mobiles. Une offensive majeure pour unifier son écosystème et concurrencer directement des géants comme Discord.
Fortnite : Une figurine ultra réaliste de Jonesy arrive, mais va coûter très cher
Fortnite 02 septembre 2026

Fortnite : Une figurine ultra réaliste de Jonesy arrive, mais va coûter très cher

Epic Games et Hot Toys annoncent une sortie inédite pour Fortnite prévue en 2027. Ce nouveau produit dérivé très haut de gamme affiche un prix de 350 euros. Une somme conséquente qui s'explique par la rareté et le niveau de détail de cette pièce.
Fortnite Prop Hunt codes maps : Les meilleures cartes (Septembre 2026)
Fortnite 30 août 2026

Fortnite Prop Hunt codes maps : Les meilleures cartes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste non exhaustive des meilleures cartes Prop Hunt de Fortnite, avec les codes pour, vous aussi, y jouer.

commentaire (0)