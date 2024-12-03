Fortnite OG : Quand et à quelle heure le mode du chapitre 1 fait son retour dans Fortnite ?

Vous avez hâte de rejouer à Fortnite OG, et ce, de manière définitive ? Retour sur toutes les informations, dont la date et l'heure de sortie du mode Fortnite OG.

Quand et à l'heure Fortnite OG sera-t-il jouable ?

La date de sortie

L'heure de sortie

CECI. N'EST PAS. UNE FAUSSE ALERTE.



OG revient et va rester. Revivez le Battle Royale depuis le début et explorez la carte OG, récupérez le butin OG et revivez les saisons OG. Rendez-vous le 6 décembre. pic.twitter.com/fyfRRBi5ao — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) November 12, 2024

Tous à bord du Bus de combat...



Destination : Chapitre 1, Saison 1 - 6 décembre pic.twitter.com/3FVKsc0Fvv — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) December 3, 2024

Après les rumeurs, Epic Games a très vite confirmé que. Pas sous la forme d'une saison comme à la fin de l'année 2023, mais bel et bien sous la forme d'un mode permanent qui restera sur le long terme dans le battle royale.Compte tenu de l'attente autour de ce retour, nous vous indiquonsConcernant la date, nous savons depuis quelque temps déjà quePlus exactement,, qui restera cette fois dans le battle royale, avec tout le contenu de l'époque.C'est ici que les choses se gâtent, puisque malheureusement, le mode Fortnite OG ne sera pas disponible dès le début de la journée. Il faudra effectivement patienter jusqu'au déblocage du contenu,Ainsi,. Un mode unique sera proposé, que les joueurs pourront rejoindre. En sachant que son retour, fin 2023, avait attiré plus de 40 millions de joueurs, nul doute que ces derniers seront encore une fois au rendez-vous, pour se replonger dans les meilleurs moments de l'histoire de Fortnite.D'ailleurs, pour ce mode spécial, Epic Games a d'ores et déjà indiqué qu'il se mettra à jour chaque mois. Tous les mois, une nouvelle saison du chapitre original sera proposée : décembre 2024 → saison 1, janvier 2025 → saison 2 et ainsi de suite. Nous irons donc normalement jusqu'à la saison X, disponible en septembre 2025. Reste à savoir si la boucle va recommencer, ou non.