Fortnite OG : Quand et à quelle heure le mode du chapitre 1 fait son retour dans Fortnite ?

Vous avez hâte de rejouer à Fortnite OG, et ce, de manière définitive ? Retour sur toutes les informations, dont la date et l'heure de sortie du mode Fortnite OG.
Après les rumeurs, Epic Games a très vite confirmé que Fortnite OG serait de retour de manière définitive dans Fortnite
. Pas sous la forme d'une saison comme à la fin de l'année 2023, mais bel et bien sous la forme d'un mode permanent qui restera sur le long terme dans le battle royale.
Compte tenu de l'attente autour de ce retour, nous vous indiquons toutes les informations à savoir, notamment la date et l'heure de sortie de Fortnite OG
.
Quand et à l'heure Fortnite OG sera-t-il jouable ?
La date de sortie
Concernant la date, nous savons depuis quelque temps déjà que Fortnite OG fera son grand retour peu de temps après que le chapitre 6 ait donné son coup d'envoi
.
Plus exactement, il va falloir patienter jusqu'à ce vendredi 6 décembre pour redécouvrir le chapitre original de Fortnite
, qui restera cette fois dans le battle royale, avec tout le contenu de l'époque.
L'heure de sortie
C'est ici que les choses se gâtent, puisque malheureusement, le mode Fortnite OG ne sera pas disponible dès le début de la journée. Il faudra effectivement patienter jusqu'au déblocage du contenu, qui se fait tout le temps à 15 heures
.
Ainsi, Fortnite OG sera disponible dans le chapitre 6 de Fortnite à partir de 15 heures ce 6 décembre
. Un mode unique sera proposé, que les joueurs pourront rejoindre. En sachant que son retour, fin 2023, avait attiré plus de 40 millions de joueurs, nul doute que ces derniers seront encore une fois au rendez-vous, pour se replonger dans les meilleurs moments de l'histoire de Fortnite.
D'ailleurs, pour ce mode spécial, Epic Games a d'ores et déjà indiqué qu'il se mettra à jour chaque mois. Tous les mois, une nouvelle saison du chapitre original sera proposée : décembre 2024 → saison 1, janvier 2025 → saison 2 et ainsi de suite. Nous irons donc normalement jusqu'à la saison X, disponible en septembre 2025. Reste à savoir si la boucle va recommencer, ou non.
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Trop hipe