Fortnite OG offre des quêtes cachées qui donnent plein d'XP, les voici

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 décembre 2024 à 13h06
De nombreux défis cachés sont disponibles dans le mode Fortnite OG. Nous vous les listons pour que vous puissiez récupérer très facilement de l'expérience.
Fortnite OG offre des quêtes cachées qui donnent plein d'XP, les voici
Les quêtes font partie intégrante de Fortnite, et restent même un rendez-vous important pour les joueurs, même si elles ont un peu perdu de leur splendeur. En les validant, les joueurs peuvent obtenir de l'EXP pour le Passe de combat, ou dans certains cas directement des récompenses. Il ne faut donc pas les négliger, mais de temps en temps, Epic Games aime jouer avec la communauté en proposant des quêtes cachées, que les joueurs doivent trouver eux-mêmes. Cela était notamment le cas lors du chapitre 1. Il est donc logique de voir que Fortnite OG en propose quelques-unes.

Les quêtes cachées de Fortnite OG (saison 1)

Alors que le mode est disponible depuis quelques jours, pour le plus grand plaisir des joueurs, la communauté a déjà découvert quelques secrets, comme les défis qui ne sont pas mentionnés directement en jeu. Pour les connaître, il faut d'abord effectuer l'action, ce qui rend les choses plus difficiles. Fort heureusement, les joueurs ont fait preuve d'imagination en testant plusieurs choses. C'est ainsi que quatre quêtes cachées ont été trouvées à l'heure actuelle pour Fortnite OG :
  • Faire une emote dans les 5 secondes après avoir éliminé un adversaire
  • Sonner à une porte jusqu'à la casser
  • Toucher un adversaire avec deux fusil à pompe différents en moins d'une seconde
  • Monter sur une fusée tirée par un lance-roquettes
defi-cache
Tous ces défis font évidemment référence à des quêtes de la grande époque de Fortnite, qui étaient souvent proposées à l'époque. Fort heureusement, elles ne sont pas trop difficiles à réaliser.

Notez que chacun de ces défis vous rapportera 10 000 EXP, soit 40 000 XP au total. De quoi progresser doucement dans le Passe de combat. Autre bonne nouvelle, trois skins sont à récupérer gratuitement par tous les joueurs de Fortnite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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