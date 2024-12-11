Fortnite : 3 skins gratuits, voici comment les récupérer

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 décembre 2024 à 16h00
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Tous les joueurs de Fortnite peuvent obtenir gratuitement trois skin pour Fortnite, pour promouvoir la sortie de nouveaux modes de jeu.
Fortnite : 3 skins gratuits, voici comment les récupérer
Epic Games permet très souvent à sa communauté d'obtenir du contenu gratuitement. Hélas, il s'agit souvent de cosmétiques peu intéressants, à l'image d'une emote ou d'un outil de collecte. Parfois, ces offres concernent des tenues, et c'est le cas pour ce qui suit avec deux, voire trois skins offerts à tous les joueurs. Trois skins en lien avec le mode LEGO qui peuvent être très facilement récupérés. D'ailleurs, l'une de ces tenues a déjà été récupérée par de nombreux joueurs, et vous l'avez potentiellement dans votre inventaire, il s'agit du skin Émilie Cardi. Un autre est aussi à obtenir : Monsieur d'Orge.

Notez que si vous avez déjà effectué la manipulation à l'époque, vous devriez l'obtenir en lançant Fortnite, sans faire d'autre chose. Sinon, suivez les étapes ci-dessous.

Comment avoir le skin exploratrice Emilie et Monsieur d'Orge dans Fortnite ?

Pour ajouter ces tenues à votre casier, vous allez devoir suivre plusieurs étapes importantes, mais assez faciles. Il faudra vous inscrire à un programme, et lier vos comptes, ce qui reste assez simple pour débloquer un nouveau skin Fortnite et sa version LEGO

skin-gratuit2
Si vous ne savez pas comment faire, voici toutes les étapes pour débloquer les skins exploratrice Emilie et Monsieur d'Orge dans Fortnite.
  • Rendez-vous sur la page LEGO Insiders pour vous inscrire au programme (ou vous connecter, dans le cas où vous auriez déjà un compte).
    • Si vous créez un compte, vous recevrez un code sur votre mail pour confirmer la création. Soyez donc vigilant pour ne pas le manquer.
  • Une fois votre compte en ligne, vous allez devoir vous rendre sur le site d'Epic Games, ou directement sur l'Epic Games Store, le launcher.
  • Cliquez sur la lettre de votre pseudo, en haut à droite, puis dans le menu déroulant, cliquez sur « Compte ».
  • Allez ensuite dans « Applications et comptes ».
  • Cliquez ensuite sur le bouton LEGO et suivez les étapes pour lier vos deux comptes. 
skin-fortnite-lego-insiders-emilie-exploratrice
Lorsque vous réalisez ces étapes, vous débloquerez un cadeau lors du prochain lancement de Fortnite. Mais ce n'est pas tout, un troisième skin peut être obtenu gratuitement, celui de Riff Kahele.

Comment avoir gratuitement le skin Riff Kahele ?

Ici, les choses sont différentes, mais tout aussi simples. En effet, pour encourager ses joueurs à lancer Fortnite sur de multiples supports, Epic Games demande simplement de jouer sur mobile à un mode de Fortnite, pour avoir la tenue Riff Kahele.

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Vous devrez donc jouer à Fortnite sur téléphone, via l'Epic Games Store sur mobile ou depuis une autre boutique prise en charge, avant le 21 février 2025. Vous obtiendrez ensuite le skin de Riff Kahele, qui dispose d'une version normale, et une version LEGO.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (42)

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Lolita8351 (invité) Le 16/03/2025 à 14:47

Je peut avoir le skin traviscote ses mon reve svp😭


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eniss (invité) Le 14/03/2025 à 20:04

Je veux allez svp

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bOutch (invité) Le 16/02/2025 à 15:30

Je peux avoir le skin de l' attaque des titans svp

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La_sti_ko (invité) Le 15/02/2025 à 00:37

Le peux avoir le skin super héros c'est mon rêve svp
Sur fornite

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La_sti_ko (invité) Le 15/02/2025 à 00:35

Je peux avoir le skin super héros c'est mon rêve svp
Sur fornite

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la_sti_ko (invité) Le 14/02/2025 à 21:49

je voudrais le skins super héros svp

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ali841581 (invité) Le 02/02/2025 à 17:09

Hv gn

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Prime oli9466 (invité) Le 21/01/2025 à 22:33

Je voudrais le skin traviscote svp ses mon rêve

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Mattehw23@ (invité) Le 25/01/2025 à 21:54

Bonjour est-ce, que peut avoir skin stravisot s'il vous plaît ?

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Aymane_BMW (invité) Le 12/01/2025 à 15:39

Je veux le skin sucre dorg

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ZakaRia160415 (invité) Le 30/12/2024 à 22:06

C'est tarpins bien

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SingularDoor8140 (invité) Le 22/12/2024 à 16:50

Je veux des skin et je veux le skin snoop dogg

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bOutch (invité) Le 16/02/2025 à 15:30

Je l'ai

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Pruteanuviorica (invité) Le 18/12/2024 à 16:53

Je peux avoir

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Majestikooky (invité) Le 17/12/2024 à 13:20

Ta mère la caissière

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Mathéo.58 (invité) Le 16/12/2024 à 20:08

Je pourrais avoir des v-bucks pour m'acheter le pass de combat s'il vous plaît je l'ai jamais acheté mais j'aimerais bien l'acheter et si vous pouvez le faire bah en tout cas merci après si vous pouvez pas écrire bah c'est pas grave

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Nafit8 (invité) Le 16/12/2024 à 19:13

Merci pour toutes ces infos =)

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JulienCKS (invité) Le 15/12/2024 à 13:56

Bien

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Gheorghe201 (invité) Le 14/12/2024 à 20:01

Je veux trop se skin il et trop beau

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Mistertelyo (invité) Le 14/12/2024 à 18:35

Vous pouvez me donner 13 500 vb

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ano (invité) Le 15/12/2024 à 14:49

non

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Rapportxw7 (invité) Le 14/12/2024 à 16:39

Je n' ai aucun skin

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PROUTE DU 92 (invité) Le 14/12/2024 à 18:06

OK

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ano (invité) Le 15/12/2024 à 14:49

ok mec

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[email protected] (invité) Le 14/12/2024 à 16:38

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