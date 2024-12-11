Fortnite : 3 skins gratuits, voici comment les récupérer

Tous les joueurs de Fortnite peuvent obtenir gratuitement trois skin pour Fortnite, pour promouvoir la sortie de nouveaux modes de jeu.

Comment avoir le skin exploratrice Emilie et Monsieur d'Orge dans Fortnite ?

Rendez-vous sur la page LEGO Insiders pour vous inscrire au programme (ou vous connecter, dans le cas où vous auriez déjà un compte). Si vous créez un compte, vous recevrez un code sur votre mail pour confirmer la création. Soyez donc vigilant pour ne pas le manquer.

Une fois votre compte en ligne, vous allez devoir vous rendre sur le site d'Epic Games, ou directement sur l'Epic Games Store, le launcher.

Cliquez sur la lettre de votre pseudo, en haut à droite, puis dans le menu déroulant, cliquez sur « Compte ».

Allez ensuite dans « Applications et comptes ».

Cliquez ensuite sur le bouton LEGO et suivez les étapes pour lier vos deux comptes.

Comment avoir gratuitement le skin Riff Kahele ?

Epic Games permet très souvent à sa communauté d'obtenir du contenu gratuitement. Hélas, il s'agit souvent de cosmétiques peu intéressants, à l'image d'une emote ou d'un outil de collecte. Parfois, ces offres concernent des tenues, et c'est le cas pour ce qui suit avec deux, voire trois skins offerts à tous les joueurs. Troisqui peuvent être très facilement récupérés. D'ailleurs, l'une de ces tenues a déjà été récupérée par de nombreux joueurs, et vous l'avez potentiellement dans votre inventaire,Notez que si vous avez déjà effectué la manipulation à l'époque, vous devriez l'obtenir en lançant Fortnite, sans faire d'autre chose. Sinon, suivez les étapes ci-dessous.Pour ajouter ces tenues à votre casier, vous allez devoir suivre plusieurs étapes importantes, mais assez faciles. Il faudra vous inscrire à un programme, et lier vos comptes, ce qui reste assez simple pour débloquerSi vous ne savez pas comment faire, voici toutes les étapes pourLorsque vous réalisez ces étapes, vous débloquerez un cadeau lors du prochain lancement de. Mais ce n'est pas tout, un troisième skin peut être obtenu gratuitement, celui deIci, les choses sont différentes, mais tout aussi simples. En effet, pour encourager ses joueurs à lancer Fortnite sur de multiples supports, Epic Games demande simplement deVous devrez donc, avant le 21 février 2025. Vous obtiendrez ensuite le skin de Riff Kahele, qui dispose d'une version normale, et une version LEGO.