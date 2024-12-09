Fortnite OG divise la communauté à cause de ces 2 fonctionnalités

Malgré le succès immédiat de Fortnite OG, Epic Games a fait des choix que les joueurs n'ont pas apprécié et qui rendent l'expérience de jeu moins plaisante.
Disponible depuis le 6 décembre 2024, la toute première version de Fortnite
est à nouveau accessible à tous via le mode Fortnite OG. En temps normal, ce type de mode est temporaire pour inciter les joueurs à le découvrir. Mais Epic Games propose de revivre l'expérience originale de façon permanente
. Il n'en fallait pas plus pour que la communauté parte à l'assaut de cette expérience nostalgique, engendrant au passage un véritable raz-de-marée de joueurs
.
Cependant, les plus observateurs ont rapidement mis en évidence deux détails propres à cette version de Fortnite
. Toutefois, ceux-ci n'ont pas été accueillis avec autant d'enthousiasme que le lancement du mode OG.
Les bots et l'optimisation du matchmaking boudés dans Fortnite OG
Sur le compte officiel X/Twitter du titre, Epic Games a annoncé que Fortnite OG proposait des matchs en duos et une optimisation du matchmaking. Néanmoins, au gré des parties, les joueurs ont découvert deux facettes inattendues de cette optimisation. La première est que si un joueur ne trouve pas de partenaire, un bot peut combattre à ses côtés
pendant toute la durée de la partie.
La seconde fonctionnalité se base sur les compétences des joueurs. Concrètement, cela signifie que le système de recherche utiliserait comme référence le niveau global d'un utilisateur pour lui trouver un partenaire équivalent.
Or, ces deux détails n'ont pas manqué de faire réagir la communauté, qui s'est exprimée aussi bien sur X/Twitter que sur Reddit. De nombreux utilisateurs expriment leur mécontentement sur ces détails qui, d'après leurs retours, ruineraient l'expérience Fortnite OG. Beaucoup mentionnent des problèmes à l'atterrissage, des éliminations presque immédiates et plus encore.
Where's the skill-based matchmaking? OG is unplayable
byu/ZLAurora inFortNiteBR
Si toutes les personnes ayant testé le mode ne sont pas de cet avis, les fidèles de la première version délaissent Fortnite OG à cause de ces détails. Pourtant, ces choix partaient d'une bonne intention : offrir aux joueurs occasionnels une expérience de jeu plus accessible.
Cependant, ces détails pourraient nuire au succès global du mode. Pour voir si le matchmaking a un réel impact sur la popularité de Fortnite OG, il faudra surveiller les commentaires de la communauté dans les semaines à venir.
commentaire (0)