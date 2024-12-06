Fortnite OG fait mieux que tous les autres modes de Fortnite, en quelques minutes

Il n'aura fallu qu'une poignée de minutes pour que Fortnite OG ne rassemble les joueurs, le plaçant (très) loin devant les autres modes du jeu.
Le retour du premier chapitre en tant que mode permanent était très attendu dans Fortnite
. Tous les joueurs ou presque avaient marqué ce 6 décembre dans le calendrier, puisqu'il s'agissait de la sortie de Fortnite OG
, apportant un peu de nostalgie, et beaucoup de joie aux joueurs.
Sans surprise, ces derniers ont été au rendez-vous dès la sortie, réunissant plus d'un million d'utilisateurs en l'espace de quelques minutes
.
Fortnite OG, c'est 1,5 million de joueurs en une dizaine de minutes
En effet, Epic Games indique, pour chaque mode, le nombre de joueurs en ligne, et quand nous regardons les données pour les deux modes OG, avec et sans constructions, nous arrivons au résultat sans appel : c'est déjà un gros succès
.1 million de joueurs en 15 minutes, 1,5 en moins de trente minutes, des chiffres bluffants, que tous les développeurs rêveraient d'avoir
. 1,2 million dans le mode avec construction, plus de 300 000 dans le mode Zéro construction, de belles statistiques.
En sachant qu'une partie des joueurs ne peuvent pas encore en profiter, puisqu'ils travaillent ou sont à l'école, les chiffres ces prochains jours, que ce soit ce vendredi soir ou ce week-end, risquent d'être encore plus hauts. Epic Games devrait battre ou égaler des records de fréquentation, prouvant que le choix de réintégrer Fortnite OG de manière permanente était le bon
.
Rappelons que le mode évoluera au fil du temps, avec des mises à jour tous les mois, en suivant celles de l'époque. Des ajustements peuvent toutefois être faits, notamment au sujet de la méta double pompe, comme l'ont expliqué les développeurs. Mais elle reste pour le moment disponible.
commentaire (0)