Fortnite offre la tenue Kingsley, mais tous les joueurs ne pourront pas la récupérer

Vous souhaitez recevoir gratuitement la tenue Kingsley dans Fortnite ? Nous vous expliquons comment faire.
Epic Games continue de faire plaisir à ses joueurs de Fortnite, notamment en offrant de nombreux skins à la communauté. Malheureusement, tout le monde n'est pas concerné cette fois puisque pour récupérer la tenue Kingsley sans dépenser le moindre sou, il faut hélas remplir une condition bien précise. C'est ce que nous allons voir dans ce qui suit, pour essayer d'obtenir gratuitement la tenue Kingsley dans Fortnite.
Qui peut obtenir le skin gratuit Kingsley dans Fortnite ?
Comme vous en avez peut-être l'habitude, Epic Games collabore souvent avec Sony pour les joueurs PlayStation. Ces derniers peuvent, souvent, mettre la main sur des packs exclusifs, en échange de quelques V-bucks. Toutefois, la société est cette fois bien plus généreuse, puisque certains joueurs sur PlayStation 4 et PlayStation 5 pourront avoir la tenue Kingsley gratuitement. Comment ? En étant abonné au PlayStation Plus.
Comment récupérer le skin Kingsley dans Fortnite ?
Voici les étapes à suivre pour récupérer le skin Kingsley dans Fortnite :
Sur PS5
Allez sur la page du jeu depuis votre console
Descendez pour voir le pack apparaître (Pack Combattant à la couronne)
Sur PS4
Allez dans le PS Store
Recherchez Fortnite
Sélectionnez le jeu, allez sur les « ... » puis « Voir le produit »
Descendez dans les extensions pour voir le pack apparaître
Notez d'ailleurs que la tenue n'est pas seule, puisqu'il s'agit en réalité d'un pack d'objets. Celui-ci se nomme Pack du Combattant à la couronne est comprend les éléments suivants :
La tenue Kingsley
Sa version LEGO
Accessoire de dos Trône de Sa Majesté
Pioche Décret royal
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Et pour les autres joueurs ?
Malheureusement, si vous n'êtes pas sur PlayStation 4 ou 5, vous ne pourrez pas obtenir le skin gratuit Kingsley et le pack spécial dans Fortnite. Epic Games pourrait néanmoins le rendre disponible dans le boutique d'ici plusieurs mois, comme nous l'avons déjà vu dans le passé.
commentaires (7)
Purée je suis sur switch😠😠
Pq je peux pas l'avoir sur Switch c'est trop nul
Mon pseudo
Uyjkkfkkf
J'adore jouer à fortnite
Roblox meilleur jeu du monde
Toujours pour les joueurs sur PlayStation y'en amarre au bout d'un moment !!