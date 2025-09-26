Fortnite offre la tenue Kingsley, mais tous les joueurs ne pourront pas la récupérer

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 septembre 2025 à 16h30
Vous souhaitez recevoir gratuitement la tenue Kingsley dans Fortnite ? Nous vous expliquons comment faire.
Fortnite offre la tenue Kingsley, mais tous les joueurs ne pourront pas la récupérer
Epic Games continue de faire plaisir à ses joueurs de Fortnite, notamment en offrant de nombreux skins à la communauté. Malheureusement, tout le monde n'est pas concerné cette fois puisque pour récupérer la tenue Kingsley sans dépenser le moindre sou, il faut hélas remplir une condition bien précise. C'est ce que nous allons voir dans ce qui suit, pour essayer d'obtenir gratuitement la tenue Kingsley dans Fortnite

Qui peut obtenir le skin gratuit Kingsley dans Fortnite ?

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Comme vous en avez peut-être l'habitude, Epic Games collabore souvent avec Sony pour les joueurs PlayStation. Ces derniers peuvent, souvent, mettre la main sur des packs exclusifs, en échange de quelques V-bucks. Toutefois, la société est cette fois bien plus généreuse, puisque certains joueurs sur PlayStation 4 et PlayStation 5 pourront avoir la tenue Kingsley gratuitement. Comment ? En étant abonné au PlayStation Plus.

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Si ce n'est pas votre cas, mais que vous jouez à Fortnite sur PlayStation, n'hésitez pas à souscrire à un abonnement, même temporairement, pour ajouter ce skin à votre inventaire. Vous profitez qui plus est d'excellent jeu pour le mois d'octobre.

Comment récupérer le skin Kingsley dans Fortnite ?

Voici les étapes à suivre pour récupérer le skin Kingsley dans Fortnite : 
  • Sur PS5
    • Allez sur la page du jeu depuis votre console
    • Descendez pour voir le pack apparaître (Pack Combattant à la couronne)
  • Sur PS4
    • Allez dans le PS Store
    • Recherchez Fortnite
    • Sélectionnez le jeu, allez sur les « ... » puis « Voir le produit »
    • Descendez dans les extensions pour voir le pack apparaître
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Le pack gratuit à récupérer dans Fortnite sur PlayStation

Notez d'ailleurs que la tenue n'est pas seule, puisqu'il s'agit en réalité d'un pack d'objets. Celui-ci se nomme Pack du Combattant à la couronne est comprend les éléments suivants :
  • La tenue Kingsley 
  • Sa version LEGO
  • Accessoire de dos Trône de Sa Majesté
  • Pioche Décret royal

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Et pour les autres joueurs ?

Malheureusement, si vous n'êtes pas sur PlayStation 4 ou 5, vous ne pourrez pas obtenir le skin gratuit Kingsley et le pack spécial dans Fortnite. Epic Games pourrait néanmoins le rendre disponible dans le boutique d'ici plusieurs mois, comme nous l'avons déjà vu dans le passé.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (7)

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Roi (invité) Le 03/10/2025 à 16:28

Purée je suis sur switch😠😠

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Jasonkevin (invité) Le 03/10/2025 à 11:29

Pq je peux pas l'avoir sur Switch c'est trop nul

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Aracheurde92i (invité) Le 03/10/2025 à 02:25

Mon pseudo

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[email protected] (invité) Le 30/09/2025 à 18:56

Uyjkkfkkf

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Laguerriere5 (invité) Le 27/09/2025 à 23:30

J'adore jouer à fortnite

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Roblox (invité) Le 26/09/2025 à 20:40

Roblox meilleur jeu du monde

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Yanamar (invité) Le 26/09/2025 à 20:04

Toujours pour les joueurs sur PlayStation y'en amarre au bout d'un moment !!