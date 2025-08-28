Fortnite offre encore un joli skin, mais vous allez sûrement être déçu

Epic Games propose encore aux joueurs de Fortnite une nouvelle tenue à récupérer gratuitement, mais tout le monde ne pourra pas en profiter.
Epic Games s'est récemment associé à l'opérateur télécom Vivo pour offrir aux joueurs de Fortnite un nouveau skin exclusif
: le Thrilldiver
, aussi appelé Vivo Valoriza
. Cette tenue unique fait partie d'une promotion limitée dans le temps, disponible uniquement pour certains joueurs et dans des régions spécifiques. C'est pourquoi tout le monde ne pourra pas récupérer ce nouveau skin gratuitement. Retour sur ce qu'il faut savoir au sujet de l'obtention de la tenue Thrilldiver.
Qui peut obtenir le skin gratuit Thrilldiver dans Fortnite ?
Comme nous vous le disions plus haut, cette promotion est soumise à plusieurs conditions d'éligibilité :
- L'offre est limitée au Brésil et à quelques régions sélectionnées.
- Il faut être client Vivo et inscrit au programme Vivo Valoriza, une plateforme de récompenses dédiée aux abonnés mobiles.
- La promotion est liée à Fortnite Mobile, mais une fois débloqué, le skin pourra être utilisé sur toutes les plateformes Fortnite.
Comment débloquer gratuitement le skin Vivo Valoriza Thrilldiver ?
Dans le cas où vous seriez éligibles, voici les étapes pas-à-pas pour récupérer le skin exclusif :
- Lancez l'application Vivo et accédez à la section Benefícios (Avantages).
- Cliquez sur la bannière Fortnite ou recherchez Fortnite dans cette section, puis récupérez le code de récupération.
- Rendez-vous sur le site officiel de réclamation des récompenses Fortnite et connectez-vous à votre compte Epic Games.
- Entrez le code obtenu via l'application Vivo et cliquez sur Racheter.
- Cela activera une quête spéciale Viviano dans Fortnite Mobile, où vous devrez accumuler 100 000 XP.
- Une fois l'objectif atteint, vous recevrez automatiquement le skin Thrilldiver dans votre inventaire.
Le skin exclusif Vivo Valoriza Thrilldiver
est disponible uniquement entre le 26 août et le 9 septembre 2025
. Passé ce délai, il ne sera plus possible de l'obtenir via cette collaboration. Avec son design original et sa rareté liée à l'offre régionale, le skin Thrilldiver devrait se positionner parmi les skins les plus rares et plébiscités des joueurs de Fortnite.
D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'il arrive dans le battle royale d'une autre manière d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Mais actuellement, il s'agit de l'unique moyen de mettre la main sur le skin Thrilldiver dans Fortnite
.
commentaires (3)
Salutations à touts et à toutes moi qui n'a pas pu avoir ce skine si rare je le dit avec regret mais ce skin ne reviendra plus jamais ou du moins dans beaucoup d'années plus tard. Bonne journée et bonne soirée à tout(e)s le monde. Au revoir.😊
J'aimerais avoir le skins
Dommage