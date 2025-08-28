Fortnite offre encore un joli skin, mais vous allez sûrement être déçu

Epic Games propose encore aux joueurs de Fortnite une nouvelle tenue à récupérer gratuitement, mais tout le monde ne pourra pas en profiter.

Qui peut obtenir le skin gratuit Thrilldiver dans Fortnite ?

L'offre est limitée au Brésil et à quelques régions sélectionnées .

. Il faut être client Vivo et inscrit au programme Vivo Valoriza , une plateforme de récompenses dédiée aux abonnés mobiles.

et inscrit au programme , une plateforme de récompenses dédiée aux abonnés mobiles. La promotion est liée à Fortnite Mobile, mais une fois débloqué, le skin pourra être utilisé sur toutes les plateformes Fortnite.

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Comment débloquer gratuitement le skin Vivo Valoriza Thrilldiver ?

Lancez l'application Vivo et accédez à la section Benefícios (Avantages).

et accédez à la section (Avantages). Cliquez sur la bannière Fortnite ou recherchez Fortnite dans cette section, puis récupérez le code de récupération .

. Rendez-vous sur le site officiel de réclamation des récompenses Fortnite et connectez-vous à votre compte Epic Games.

et connectez-vous à votre compte Epic Games. Entrez le code obtenu via l'application Vivo et cliquez sur Racheter .

. Cela activera une quête spéciale Viviano dans Fortnite Mobile, où vous devrez accumuler 100 000 XP .

dans Fortnite Mobile, où vous devrez accumuler . Une fois l'objectif atteint, vous recevrez automatiquement le skin Thrilldiver dans votre inventaire.

Epic Games s'est récemment associé à l'opérateur télécom Vivo pour: le, aussi appelé. Cette tenue unique fait partie d'une promotion limitée dans le temps, disponible uniquement pour certains joueurs et dans des régions spécifiques. C'est pourquoi tout le monde ne pourra pas récupérer ce nouveau skin gratuitement. Retour sur ce qu'il faut savoir au sujet de l'obtention de la tenue Thrilldiver.Comme nous vous le disions plus haut, cette promotion est soumise à plusieurs conditions d'éligibilité :Dans le cas où vous seriez éligibles, voici les étapes pas-à-pas pour récupérer le skin exclusif :Le skin exclusifest disponible uniquement entre le. Passé ce délai, il ne sera plus possible de l'obtenir via cette collaboration. Avec son design original et sa rareté liée à l'offre régionale, le skin Thrilldiver devrait se positionner parmi les skins les plus rares et plébiscités des joueurs de Fortnite.D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'il arrive dans le battle royale d'une autre manière d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Mais actuellement, il s'agit de l'unique moyen de mettre la main sur