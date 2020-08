Fortnite : Epic Games baisse le prix des V-bucks

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



C'est une annonce assez inattendue qu'a fait Epic Games ce 13 août, puisque le studio a annoncé que. Cette réduction permanente est d'ores et déjà d'actualité, et concerne également les sommes en argent réel.Ainsi, tous les objets de la boutique notamment, seront dorénavant 20 % moins chers. Cela permettra peut-être à celles et ceux qui ne pouvaient pas se permettre d'en acheter de s'en procurer plus facilement.Bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont dépensé leurs V-bucks ces derniers jours :. C'est-à-dire qu'un joueur qui a acheté un objet à 1000 V-bucks verra 200 V-bucks être crédités sur son compte. Cela concerne la totalité des achats effectués dans la boutique du 14 juillet 2020 au 13 août 2020. Notez que les V-bucks arriveront prochainement sur les comptes Epic Games concernés.Qui plus est, tous les joueurs se connectant àpeuvent récupérer gratuitement la pioche Massue filante