Fortnite : Mode Liferun, comment y jouer ?

Fraîchement disponible sur les serveurs, nous vous expliquons comment jouer au mode Liferun dans Fortnite.

Comment jouer au mode Liferun Fortnite ?

Présenté il y a peu par trois créateurs de contenu très populaire de la communauté, à savoir DrLupo, Lachlan et One Shot Gurl, leest dès maintenant disponible dans. Dans celui-ci, les règles changent, puisqu'il ne sera pas question d'éliminer vos adversaires et de détruire les différentes constructions, mais, comme son nom le présage, il faudra soigner des personnes ou encore désamorcer des bombes.Leest disponible en partenariat avec le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, notamment dans le but de sensibiliser les joueurs, de manière ludique, sur leurs activités à travers le monde.Lea fait son arrivée par la petite porte il y a peu, bien qu'il soit très attendu par celles et ceux qui en ont entendu parler. Disponible depuis ce 20 janvier, ce mode n'est pas accessible comme tous les autres, étant donné qu'il faudra passer par le mode Créatif, et entrer le code « 1992-1013-9260 » afin d'y avoir accès.Quatre missions vous attendent : déminer un désert, prendre en charge des personnes victimes d'un sinistre, bâtir une école qui a été détruite ou encore regrouper du matériel de soin et l'amener à des villages isolés.