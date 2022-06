Fortnite : MàJ saison 3 (30.00), les détails et nouveautés

Détail des nouveautés de la saison 3 de Fortnite

Nouveau lieu, Cascades de réalité

Retour de la bulle mobile

Les animaux peuvent être chevauchés

Nouvelles armes et armes disponibles

Pistolet de poing

Revolver

Fusil à pompe automatique

Fusil à pompe spécialisé d'assaillant

Pistolet-mitrailleur Stinger

Pistolet-mitrailleur de combat

Fusil d'assaut de traqueur

Fusil d'assaillant à rafale

Fusil de sniper lourd

Grenade

Bocal à lucioles

Fusil à harpon

Pistolet traqueur obscur (arme exotique)

Six-coups d'élite (arme exotique)

Le Dédoubleur (arme exotique)

Fusil de sniper explosif (arme exotique)

Grenade à onde de choc

Nouveau danger dans la tempête

Après une très longue maintenance, la saison 3 de Fortnite est dorénavant disponible. Bien entendu, de nombreuses choses ont été ajoutées, permettant aux joueurs de découvrir certaines fonctionnalités et donner un vent de fraîcheur au battle royale. Retrouver un récapitulatif de tout ce qu'il faut savoir sur ces ajouts.. Il s'agit d'un tout nouvel écosystème, avec en son centre un arbre géant. Il permet, notamment de découvrir des champignons rebondissants et d'autres petits ajouts, riches en butin. En outre, il sera possible de récolter des graines, pour les planter. Il faudra en prendre soin au fil des parties, afin de récolter du butin.Après de longs mois d'absence,, avec quelques améliorations. Celle-ci possède davantage de PV et une batterie. Si elle se vide, vous devrez changer de bulle mobile pour continuer à vous déplacer avec.Comme nous le voyons dans la bande-annonce de lancement,Ils peuvent en effet être chevauchés, alors que nous pourrons nous battre en restant sur le dos. Il suffit de s'en approcher et de leur sauter dessus.Pour cette nouvelle saison, trois armes font leur arrivée :Pour le reste, voici les armes disponibles pour le lancement de cette saison 3 :Il sera encore plus dur de résister à la tempête. Si vous restez trop longtemps dans la zone,. Une fois sorti, les effets disparaissent.Vous pouvez consulter le site officiel pour prendre connaissance tous les changements de la saison 3 de Fortnite.