Fortnite : Comment monter sur le dos d'un loup ou sanglier ?

Comment monter sur le dos des loups et sangliers dans Fortnite ?

La mise à jour de lancement de la saison 3 a permis d'introduire de nombreuses choses dans. En plus de découvrir une nouvelle version de la carte du battle royale, où la partie ouest de l'île a bien changé, avec l'arrivée d'un nouvel environnement. Plusieurs petites fonctionnalités ont également été ajoutées, comme la possibilité deSi vous ne savez pas comment faire pourde l'un ou l'autre de ces animaux, sachez que cela se passe en deux petites étapes assez simples. Pour commencer, il va falloir. Pour rappel, les sangliers consomment les fruits et légumes (pommes, maïs, pomme, etc.) et les loups ne consomment que de la viande. Il suffit de leur lancer l'ingrédient devant eux et attendre qu'ils le mangent.Une fois que ces animaux sont apprivoisés, il suffit de vous rapprocher d'eux pour pouvoir les chevaucher (en appuyant sur la touche indiquée). Vous pourrez ensuite vous déplacer plus vite, en utilisant la touche de sprint. Bien qu'ils ne soient pas aussi rapides que les véhicules, il peut être particulièrement intéressant d'opter pour un déplacement sur le dos des animaux sauvages pour effectuer une rotation ou tout simplement sortir de la zone.Enfin, notez que vous pouvez également vous battre et effectuer n'importe quelle autre action, comme ramasser un objet,bien que vous soyez tout de même vulnérable. Qui plus est, vous ne pourrez pas utiliser votre animal indéfiniment, étant donné que ce dernier possède une endurance. Une fois cette barre vide, le loup ou le sanglier devra se reposer et ne pourra plus être chevauché.