Fortnite : MàJ 20.40, le patch notes et les détails

Patch notes de la mise à jour 20.40 de Fortnite

Retour des armes des détours

Nouveau vote pour les objets

Autres points de la MàJ

REMARQUES SUR LES MODES COMPÉTITIFS L'option Combler en Arène a été activée.

Les armes réintroduites lors de la semaine de la bataille des Détours ne sont pas disponibles dans les modes compétitifs.

Le vainqueur du choix entre la bulle protectrice et le ballon ne sera pas disponible dans les modes compétitifs. CORRECTIONS DE BUGS MAJEURS Correction d'un problème qui faisait que certains joueurs ne recevaient pas les notifications sociales s'ils étaient dans une partie dans un groupe avec un autre joueur.

Correction d'un problème qui faisait que l'interface du lance-missiles Anvil ne s'affichait pas.

Comme prévu, Epic Games a déployé une mise à jour ce 17 mai, dans le but d'apporter quelques nouveautés aux joueurs de Fortnite . Étant donné que nous approchons la fin de saison, le contenu ajouté n'est pas très important, mais assez pour être notifié. Vous pouvez ainsi découvrirLe plus grand point de cette mise à jour est, sans conteste, l'ajout, ou plutôt, bien que les Détours ne soient, eux, pas réintroduits. Ainsi, durant quelque temps,. En parallèle, Epic Games lance les quêtes de la semaine de la bataille des Détours, permettant aux joueurs de récupérer encore un peu plus d'XP.Après une semaine de test, il est maintenant temps d'élire l'objet qui mérite d'être introduit dans Fortnite.. Rendez-vous aux postes de financement pour choisir l'objet que vous préférez, et le financer, dans le but de le voir arriver en jeu prochainement. Comme toujours, le premier à atteindre 100 % remporte le vote.Concernant les autres points de la mise à jour, nous pouvons mentionner le fait que le taux d'apparition des grenades à onde de choc, des failles toutes prêtes et des chasse-pierres va rester plus important pendant encore quelque temps, uniquement en mode Zéro construction. Enfin, il est maintenant possible d'utiliser ses V-bucks gagnés ou achetés sur PlayStation sur d'autres plateformes, dans le cadre du porte-monnaie partagé.Plusieurs problèmes ont également été corrigés, listés ci-dessous.