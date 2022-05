Fortnite : Utiliser un ballon, où trouver les ballons ?

Trouver et utiliser un ballon dans Fortnite

En plus des nombreuses quêtes de saison, que ce soit les quêtes hebdomadaires ou les quêtes spéciales, comme celles de la Rébellion, les joueurs deont des quêtes quotidiennes, lesquelles sont aléatoires. Avec la semaine 8, de nouveaux objets ont été introduits, et donc de nouvelles quêtes quotidiennes. Ces quêtes sont en général assez faciles, mais parfois les joueurs peuvent se poser quelques questions quant à leur réalisation. C'est notamment le cas avec celle vous demandant d'De fait, nous vous expliquonsLa bonne nouvelle est que, étant donné qu'il s'agit d'un butin de qualité rare (bleu). Nous les trouvons au sol ou dans les coffres, ce qui signifie que vous avez de grandes chances d'en trouver rapidement.Concernant l'utilisation,. Chaque paquet de ballons que vous trouverez en contient dix, en général. Vous pouvez aussi bien en utiliser un seul, ce qui vous permettra de planer lorsque vous sauterez, mais aussi d'atteindre des lieux un peu plus hauts, ou deux (ou plus), pour voler. Cependant, faites attention, si les ballons sont détruits par les adversaires, vous tomberez, et une longue chute vous tuerez. Vous devez les lâcher petit à petit.Notez que vous pouvez, ce qui peut être un avantage non négligeable.Dans le cadre du défi quotidien vous demandant d', sachez que vous n'avez qu'à les gonfler pour le valider. Une quête peu difficile, donc, comme la plupart des autres quêtes quotidiennes, qui servent à obtenir de l'XP bonus.