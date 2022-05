Fortnite : MàJ 20.30 du 3 mai, les détails

Mise à jour 20.30 de Fortnite, les détails

Une bataille à Tilted Towers

Les Choppas de retour

Équilibrage sur les fusils à pompe

Le nombre de projectiles minimal du fusil à pompe spécialisé d'assaillant, du fusil à pompe automatique et du fusil à pompe à tambour a été augmenté de 3 à 4.

Les dégâts des projectiles et des tirs dans la tête de fusil à pompe spécialisé d'assaillant et de fusil à pompe automatique ont été augmentés.

Les dégâts des tirs dans la tête de fusil à pompe de braconnier et de fusil à pompe à tambour ont été augmentés de façon importante, mais les dégâts de base des projectiles n'ont pas été modifiés.

La réduction des dégâts selon la distance du fusil à pompe à tambour a été ajustée pour réduire sa portée d'efficacité optimale.

Star Wars de retour

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme prévu,est arrivée dans la matinée de ce 3 mai, apportant plusieurs changements et faisant évoluer un peu plus l'histoire de cette saison 2 du chapitre 3. Pour ne rien louper, vous pouvez retrouver unci-dessous.Alors que les combats à Rocky Reels ont été remportés par la Rébellion,, qui a commencé à détruire la ville. La prise de contrôle a effectivement conduit à de nombreux dégâts, et les joueurs devront, ces prochains jours, défendre l'un des lieux-dits les plus populaires, pour éviter qu'il ne disparaisse, encore une fois.Les hélicoptères, introduits il y a très longtemps dans Fortnite, sont de retour avec cette mise à jour, ou plutôt ont une chance de l'être. Il faut d'abord les financer, via les postes de financement installés dans tous les avant-postes des Sept.Comme l'explique Epic Games,, permettant notamment d'infliger davantage de dégâts :Pour conclure, notez que Star Wars est de retour dans Fortnite, avec l'ajout des sabres laser, d'une petite série de défis et des skins dans la boutique du jeu. Vous pouvez retrouver tous les détails de cette nouvelle collaboration dans notre article dédié au retour de Star Wars dans Fortnite