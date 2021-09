Fortnite : MàJ 18.10, toutes les nouveautés & patch notes

MàJ 18.10 de Fortnite, les détails

CHANGEMENTS D'ÉQUILIBRAGE Les sillages aériens sont désormais désactivés dans le dernier cercle de tempête dans les modes de jeu normaux.

Les sillages aériens sont désormais désactivés à partir de la phase 5 de la tempête dans les modes de jeu compétitifs.

Les canons du brave ne sont plus disponibles dans les lamas à butin. Ils sont remplacés par les aspergeurs du brave.

Dans les modes de jeu compétitifs, les anomalies des Détours disparaissent plus tôt qu'auparavant.

Le railgun a été retiré des modes de jeu compétitifs. CORRECTION DE BUGS MAJEURS Correction d'un problème des véhicules qui subissaient de lourds dégâts en entrant en collision avec les débris du vaisseau mère.

Correction d'un problème des tableaux des dons qui affichaient les textes en anglais, même quand une autre langue était sélectionnée.

Correction d'un problème de la discussion vocale sur Nintendo Switch, qui ne connectait pas le joueur à la discussion textuelle après avoir quitté puis réintégré le groupe.

Laest disponible depuis ce 28 septembre dans la matinée sur Fortnite , et aura son impact sur la suite de la saison du battle royale. Dans un premier temps, l'histoire évolue petit à petit, avec des modifications à Steamy Stacks. Dans un second temps, un objet fait son apparition, alors qu'un ancien, apprécié à l'époque, est de retour. De nouvelles variantes pour le skin Poiscaille cartoon sont également apparues.Comme nous vous le disions, Steamy Stacks a changé. Un énorme trou est apparu, modifiant drastiquement la ville au nord-est de la carte. Nous devrions en apprendre un peu plus au fil des jours.L'autre nouveauté majeure est, qui fonctionne comme l'aspergeur du brave, en donnant donc des PV et du bouclier, tout en rajoutant une course rapide, comme si vous aviez mangé un piment. Cependant, étant donné qu'il s'agit d'un objet exotique,(qui se trouve au nord de Lazy Lake). En parallèle, l'aspergeur du brave normal est de retour en tant que butin standard. Pour finir du côté des objets, Epic Games explique pareillement qu'il est possible de refabriquer une cape de chasseur ( nous vous renvoyons vers le guide si nécessaire ).Concernant les skins, des styles sont apparus pour celles et ceux ayant dépassé le niveau 100. À partir du niveau 140, des styles pour Charlotte, Kor, Fabio Bellecrinière, J.B. Chimpanski et Torinn sont même disponibles. Poiscaille cartoon possède également de nouveaux styles à débloquer par le biais de quelques quêtes.Pour le reste, voici les changements effectués :