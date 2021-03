Fabriquer une cape de chasseur, défi semaine 1

Fabriquer une cape de chasseur dans Fortnite

Suite au grand lancement de ladece mardi 16 mars, les joueurs du battle royale peuvent découvrir ses nouveautés. Toutefois, comme chaque semaine depuis de nombreux mois, de nouveaux défis sont disponibles, lesquels permettent aux joueurs de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deBien qu'assez simple en apparence, valider ce défi pourrait s'avérer compliqué, notamment parce qu'il faut trouver et tuer des animaux, qui est l'étape la plus importante. Pour ce faire, nous vous conseillons d'aller voir aux alentours de Colossal Crops, qui regorge d'animaux, au nord, vers le domaine du fermier, ou au niveau de la forêt, vers Weeping Woods. Il faut être très attentif et tendre l'oreille, afin de ne pas les louper. Une fois face à un animal, tuez le pour récupérer sa viande et ses os.Ce sont en effet ces deux éléments qui nous intéressant pour la f, puisqu'il fautpour la créer. Lorsque vous en aurez assez (un animal suffit normalement), rendez-vous dans l'onglet fabrication de votre inventaire, cliquez sur la viande et vous devriez normalement pouvoirSachez que celle-ci a pour objectif d'éloigner les animaux sauvages de vous et donc de les empêcher de vous attaquer. Un objet qui pourrait être très utile si ces derniers s'avèrent être redoutables sur le champ de bataille.