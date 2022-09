Fortnite : Luke Skywalker et Batman bientôt intégrés ?

Luke Skywalker et des super-héros bientôt sur Fortnite ?

Sabre laser de Luke Skywalker

Arme mythique de Batman (grappin et batarang)

Les griffes de Wolverine

Arme mythique de Kingsman

Stuff that has been added back today (not ingame yet), what is happening.. 😳



- Luke Skywalker's Lightsabers

- Guided Missile

- Batman's Mythics

- Wolverine's Mythic

- Kingsman's Mythic pic.twitter.com/3RQxP7piA1 — HYPEX (@HYPEX) September 18, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À la suite de la publication de la mise à jour 22.00 ce 18 septembre , ayant permis aux joueurs de découvrir la saison 4 du chapitre 3 de Fortnite , les dataminers se sont empressés de fouiller les fichiers du jeu, pour voir ce qui avait été ajouté. Parmi ces trouvailles, certaines indications sur le contenu à venir, notamment des objets et de potentiels skins.Comme HYPEX l'a partagé sur Twitter, pas moins de quatre objets en lien à des héros de films et séries ont été ajoutés dans les fichiers du jeu, mais ne sont pas encore disponibles. Cela veut donc dire que nous devrions les découvrir d'ici quelques semaines, durant la saison 4, étant donné qu'Epic Games a pris pour habitude d'ajouter du contenu au fil du temps, pour garder sa communauté en alerte. Nous devrions ainsi accueillir les armes et objets suivants :Est-ce que cela veut dire que ces personnages seront introduits en jeu ? Ce n'est pas une certitude,. Soit en tant que PNJ, comme ce fut le cas pour Dark Vador lors de cette saison 3, ou tout simplement en tant que skin, dans la boutique ou via un événement, avec leurs armes ajoutées au butin de l'île.Nous allons, quoi qu'il arrive, en savoir plus d'ici quelques semaines, mais comme toujours, Epic Games semble avoir un joli programme pour contenter ses joueurs durant cette quatrième saison du chapitre 3. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les défis de la saison 4 de Fortnite dans ce guide