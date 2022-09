Fortnite : MàJ 22.00, nouveautés saison 4, détails et patch notes

Patch notes 22.00, saison 4 de Fortnite

Nouveaux objets

Nouveaux lieux

Nouvelles armes

Pistolet de poing

Fusil à pompe à amorce

Fusil à pompe à levier

Pistolet-mitrailleur à tir rapide

Pistolet-mitrailleur à silencieux

Fusil d'assaut de traqueur

Fusil d'assaut Hammer

Fusil de tireur d'élite

Fusil de chasseur au coup par coup

Grenade

Bocal à lucioles

Fusil à harpon

Pistolet traqueur obscur (arme exotique)

Le Dédoubleur (arme exotique)

Fusil de sniper explosif (arme exotique)

Bombe boogie-woogie

Grenade à onde de choc

Fusil de chasseur au coup par coup → dégâts et multiplicateur de tir dans la tête augmentés

Fusil de chasse → dégâts et multiplicateur de tir dans la tête augmentés

Fusil de sniper auto → dégâts et multiplicateur de tir dans la tête augmentés

Carabine à levier → dégâts et multiplicateur de tir dans la tête augmentés

Fusil de sniper à silencieux → dégâts augmentés

Fusil de sniper semi-auto → dégâts augmentés

Railgun → dégâts augmentés

Fusil de sniper au coup par coup → dégâts augmentés

Fusil de sniper lourd → multiplicateur de tir dans la tête augmenté

Fusil de sniper d'éclaireur → multiplicateur de tir dans la tête augmenté

Fusil de sniper explosif → dégâts explosifs augmentés

Autres nouveautés de la saison 4

Les joueurs depeuvent découvrir, ce 18 septembre,. Celle-ci, comme toujours, vient chambouler les habitudes des joueurs, avec quelques nouveautés, qu'elles soient liées au gameplay ou à la carte et l'histoire. Nous allons profiter de nouvelles armes, nouveaux objets et nouveaux lieux.Il s'agit bien évidemment d'une mise à jour majeure, avec de nombreux points à mentionner. Nous allons donc vous proposer un récapitulatif aussi précis que possible pour que vous puissiez tout savoirLe chrome s'étant introduit sur l'île, un objet en lien avec lui fait son arrivée,. Celui-ci possède deux facultés. La première, en le lançant sur un mur, il sera possible de passer à travers pour surprendre vos adversaires. La deuxième est tout aussi utile, puisqu'en l'utilisant sur vous, vous allez pouvoir vous transformer en chrome et profiter de quelques avantages : se déplacer plus vite, être immunisé aux dégâts de chute/feu, mais aussi d'effectuer des ruées tout en transformant toutes les structures que vous toucherez en chrome.Plusieurs lieux ont été touchés par le chrome et ont donc changé. Cela a également créé un point d'intérêt, avec une tour très haute, leD'ailleurs, Condo Canyon a bien évolué puisqu'il porte désormais le nom deet s'est élevé dans les airs, pour tenter d'éviter la propagation du chrome. Pour tenter d'y accéder, vous pourrez profiter, entre autres, des propulseurs directionnels, nouveaux objets.Naturellement, plusieurs armes sont introduites avec cette saison, dont des armes en chrome. Nous pourrons découvrir. Nous ne pouvons les trouver que dans des coffres chromés et ces dernières sont évolutives. Plus vous infligerez de dégâts, plus elles augmenteront en rareté. Pour le reste, voici les armes disponibles au lancement de la saison 4 :Côté sniper, les dégâts sont augmentés et les tirs dans la tête devraient normalement suffire à éliminer votre adversaire.Parmi les autres choses ajoutées, mentionnons les clés qui servent à ouvrir des chambres fortes. En trouvant une clé, vous découvrirez l'emplacement de ces lieux sur votre carte. Les bunkers de poche remplacent les forts de poche et permettent de vous protéger en lançant l'objet. Enfin, lors d'une glissade, vous pourrez repousser les ennemis que vous toucherez.