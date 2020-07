Retrouvez toutes les informations à propos des voitures dans Fortnite, qui doivent, normalement, débarquer le 21 juillet.

Les différentes voitures de Fortnite, statistiques et PV

Camion

PV → Inconnus.

Réservoir → 100 unités.

Consommation de carburant par seconde (immobile/mouvement/boost/fuite) → 0/0.333/10/2.

Le véhicule spawnera avec le réservoir rempli entre 80 et 100 unités d'essence.

Pick-up

PV → 1 200.

Réservoir → 150 unités.

Consommation de carburant par seconde (immobile/mouvement/boost/fuite) → 0/0.75/9/2.

Le véhicule spawnera avec le réservoir rempli entre 50 et 150 unités d'essence.

Voiture classique

PV → 1 000.

Réservoir → 100 unités.

Consommation de carburant par seconde (immobile/mouvement/boost/fuite) → 0/0.5/5/2.

Le véhicule spawnera avec le réservoir rempli entre 40 et 100 unités d'essence.

Petite voiture

PV → 800.

Réservoir → 100 unités.

Consommation de carburant par seconde (immobile/mouvement/boost/fuite) → 0/0.375/5/2.

Le véhicule spawnera avec le réservoir rempli entre 40 et 100 unités d'essence.

Suite à la sortie de la saison 3 de, les dataminers ont très vite annoncé que desdevraient arriver, lesquelles pourraient être conduites par les joueurs. Si Epic Games n'a pas encore confirmé la chose, le studio ne l'a pas nié pour autant en affirmant que « de nouvelles façons de se déplacer » seraient offertes aux joueurs durant cette même saison. En attendant de plus amples informations, une source de la firme nord-américaine a annoncé à un membre important de la communauté, Happy Power, que les voitures arriveraient ce 21 juillet Pour patienter, nous vous proposons un petit récapitulatif de toutes les informations qui ont d'ores et déjà fuité à propos de ces, afin que vous soyez fins près lorsque celles-ci arriveront enfin sur le champ de bataille. Notez que ces informations peuvent évoluer et ne sont pas définitives, étant donné qu'elles émanent des leaks et non directement d'Epic Games.Quatre modèles différents semblent être prévus, allant du camion à une plus petite voiture, comme nous avons pu le voir dans le trailer du Passe de combat, mais aussi dans les différents teasers d'Epic Games :Comme vous devez vous en douter, ces véhicules auront tous des statiques différentes, certains étant plus robustes ou d'autres plus rapides. Voici ce que nous savons à l'heure actuelle surNotez qu'il sera normalement possible de faire le plein grâce aux stations disponibles et indiquées sur la carte. Ces dernières se trouvent un peu partout, excepté au sud de l'Autorité, où elles sont inexistantes. Il semblerait également que les joueurs puissent trouver du « Petrol » à mettre dans l'inventaire, sous la forme d'un jerrycan, afin de remettre de l'essence dans le véhicule pour ne pas tomber à court d'essence.Enfin, sachez que cet article sera mis à jour si nécessaire en fonction des informations qui seront données par Epic Games.