Fortnite : La date de sortie des voitures aurait leak

Selon les dernières rumeurs, les voitures pilotables arriveraient très prochainement dans Fortnite.

Quand arriveront les voitures dans Fortnite ? Date de sortie

Fortnite Employee LEAKS Release Date of CARS! (Cars Update) https://t.co/mg5NCwfJ4C via @YouTube — Happy Power (@HappyPower) July 5, 2020

C'était l'une des choses que les joueurs avaient remarquées suite à la publication des trailers de la saison 3 de: des voitures pilotées par des joueurs étaient apparues. Si Epic Games n'a pas réellement communiqué sur ces nouveaux véhicules, le studio avait tout de même affirmé que « de nouvelles façons de se déplacer » seraient offertes aux joueurs durant la saison 3.Quelques semaines plus tard,, puisque celles-ci arriveraient dès le mois de juillet, le 21 pour être plus précis. L'information provient d'un employé d'Epic Games qui aurait partagé la nouvelle à Happy Power, lequel l'a relayé sur ses différents réseaux sociaux et sur YouTube.Bien entendu, tant qu'Epic Games n'aura pas confirmé la chose, l'information est à prendre au conditionnel, mais il est fort probable pour que ces voitures soient très prochainement disponibles dans Fortnite, ce qui ne manquera pas de modifier drastiquement la méta et le style de jeu.Concernant les voitures en elles-mêmes,. Un niveau d'essence sera affiché permettant de limiter leur utilisation, mais il sera possible de « faire le plein » puisque des stations d'essence sont disponibles et sont même apparues sur la carte, alors que le pétrole, sous forme de jerrycan, pourrait être looté.Nous ne manquerons pas de vous informer dès lors que des informations officielles seront données par Epic Games, ce qui ne devrait pas tarder.