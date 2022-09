Fortnite : Les trailers de la saison 4 chapitre 3 (Paradis)

Les bande-annonces de la saison 4 chapitre 3

Nous avons connu des transitions d'une saison à une autre largement plus mouvementées, puisque entre cette troisième et quatrième saison de, nous n'avons eu aucun événement ni quoi que ce soit de marquant. Ainsi, après une longue attente et alors que la maintenance des serveurs de Fortnite venait de commencer,L'une se base sur l'histoire, l'autre montre quelques changements et les skins de la saison.Pour le trailer de cinématique, nous voyons que l'île est sous le joug d'une nouvelle menace. Cette fois-ci, c'est le chrome, qui se répand anormalement vite et qui est venu à bout de l'Origine et du Scientifique. Comme nous le voyons en fin de vidéo, le chrome s'étend sur la carte, et de nombreux lieux vont changer. Il semblerait que la menace soit bel et bien le chrome, que les joueurs pourront toutefois exploiter., suggérant que tout ne soit pas sombre ces prochaines semaines.Pour ce qui est du trailer du Passe de combat, nous pouvons avoir un meilleur aperçu des changements de la carte, notamment les lieux envahis par le chrome. Nous y voyons également un nouveau lieu-dit, le Sanctuaire du Héraut, et l'un des changements majeurs, la possibilité de traverser les murs, grâce à un objet. Pour finir, quelques-uns des skins de la saison sont visibles, lesquels seront Fusio, Grriz, Miaourginale, Lennox Rose, Jumo, Paradigme (réalité 659) et enfin, comme cela avait été teasé, Spider-Gwen.Vous pouvez retrouver toutes les nouveautés et le patch notes de la saison 4 dans cet article