Fortnite : Les skins du Passe de combat de la saison 2 du chapitre 6 déjà révélés

La nouvelle saison de Fortnite est sur le point d'arriver, et Epic Games a, étrangement, déjà révélé les skins du prochain Passe de combat.
La nouvelle saison de Fortnite
approche à grands pas, et Epic Games vient de révéler le Passe de combat complet de la saison 2 du chapitre 6, qui sortira le 21 février. Avec de nouveaux skins, un retour très attendu et une collaboration surprise avec Mortal Kombat, cette saison 2 s'annonce spectaculaire
.
Midas revient dans une saison qui lui est dédiée
Comme teasé par Epic Games, Midas fait son grand retour dans cette nouvelle saison
, qui semble parfaitement coller à son personnage d'homme du crime international. Son apparition dans ce Passe de combat confirme l'une des rumeurs les plus insistantes des dernières semaines. Celle-ci s'était d'ailleurs confirmé à la fin de la semaine passée.
Parmi les autres skins inclus :
- Dill, un personnage en forme de cornichon, apportant une touche humoristique à cette saison, inspiré de Banane.
- Six autres skins inédits, encore à découvrir en détail.
Mais la véritable surprise, c'est la collaboration Fortnite x Mortal Komba
t, qui a également été confirmée.
Sub-Zero débarque officiellement dans Fortnite
Epic Games a confirmé via X (anciennement Twitter) que Sub-Zero, l'un des personnages emblématiques de la saga de jeux vidéo Mortal Kombat, sera intégré au Passe de combat. Cette annonce marque une nouvelle étape dans les collaborations cross-univers de Fortnite
, après avoir accueilli nombre de super-héros, personnages de film, de jeux vidéo, et même de sportifs.Rendez-vous ce 21 février pour en savoir plus sur ces nouveaux skins
. Le Passe de combat sera vendu pour 1 000 V-bucks et permettra de débloquer toutes ces tenues, et bien d'autres choses. Notez que les abonnés au Club Fortnite le recevront automatiquement sans frais supplémentaires.
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