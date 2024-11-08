Fortnite : Les skins de chaussures, quand seront-ils disponible ?

Les joueurs de Fortnite pourront bientôt obtenir des skins de chaussures. Retour sur leur date d'arrivée dans le battle royale.
Epic Games pousse la personnalisation des personnages de Fortnite
encore plus loin en cette fin d'année 2024. Après les outils de collecte, les accessoires de dos, les planeurs ou encore la tenue, voici qu'un nouvel élément va pouvoir être modifié
, pour faire plaisir aux joueurs, mais aussi rendre Fortnite encore plus rentable, tout naturellement.Il s'agit des chaussures, qui pourront maintenant être personnalisées dans l'onglet dédié
. Retour sur la date de sortie des skins de chaussures dans Fortnite
.
Quand sortent les skins de chaussures dans Fortnite
Alors que la fonctionnalité avait, comme toujours, fuité avant son annonce, Epic Games l'a confirmé lors de la sortie de Fortnite Remix, le retour du chapitre 2. Sur le site officiel, nous avons pu apprendre que les chaussures seraient prochainement disponibles pour les joueurs du battle royale
, pour qu'ils puissent personnaliser les pieds de leur personnage.Et la date de sortie de ce nouvel aspect de personnalisation est prévue pour le mercredi 13 novembre
, après une nouvelle mise à jour, la version 32.10, qui était initialement programmée pour ce 12 novembre. À ce moment, des cosmétiques seront disponibles dans la boutique et les joueurs pourront en acheter. D'ailleurs, pour l'occasion, un partenariat de taille a lieu, avec Nike et Jordan, puisque nous retrouverons plusieurs modèles dans la boutique, et « d'autres marques de renom seront ajoutées à l'avenir
».
Les possesseurs du Passe de combat, qui ne souhaitent pas dépenser d'argent supplémentaire, seront ravis de savoir qu'une paire de chaussures pourra être débloquée, le modèle Air Jordan 1
.
Compatibilité des chaussures dans Fortnite à la sortie
Epic Games précise néanmoins que toutes les tenues ne seront pas compatibles avec ces chaussures dès le lancement, parce qu'il est parfois compliqué d'y ajouter cet élément. Les tenues n'avaient effectivement pas été imaginées à la base pour voir des chaussures être ajoutées. Quoi qu'il en soit, les équipes espèrent que 95 % des tenues seront compatibles d'ici le printemps prochain.
Mais en attendant, le rendez-vous est fixé au 12 novembre pour voir les chaussures débarquer dans Fortnite
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