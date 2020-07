Retrouvez les différents emplacements des hélicoptères Choppa dans Fortnite.

Où trouver les hélicoptères Choppa dans Fortnite ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lesont fait leur arrivée dans Fortnite par le biais de la mise à jour 12.20, le 17 mars 2020. Ces derniers permettent de parcourir une très grande distance en un rien de temps, mais également d'être plus en sécurité, puisque les risques de se faire tuer à bord de l'appareil sont moindres, même s'ils ne sont pas nuls.En effet, si les points de vie arrivent à 0, cela provoquera votre mort. Nous vous conseillons donc d'atterrir et de quitter le véhicule dès lors que votrene possède plus beaucoup de points de vie.En duo et squad, il sera également possible d'infliger des dégâts à des adversaires en étant à bord de cet, ce qui peut être un avantage certain étant donné que vous pouvez rapidement prendre la fuite si l'affrontement ne tourne pas en votre faveur.Avec l'arrivée de la saison 3, l'emplacement desa quelque peu changé, étant donné que l'eau a fait son arrivée de manière massive. Néanmoins, nous en retrouvons toujours un nombre important. À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous en retrouvons neuf, même si certains ne semblent pas être disponibles à chaque partie. Qui plus est, la carte visible ci-dessus sera mise à jour régulièrement, en fonction de l'évolution de ces hélicoptères.Finalement, veuillez noter que l'article sera mis à jour d'une saison à l'autre, ou entre temps si cela est nécessaire en fonction des évolutions majeures de la carte.