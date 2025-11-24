Fortnite : Les dessins animés de votre enfance s'invitent bientôt dans vos parties

Fortnite continue d'enrichir son métavers avec une fonctionnalité récente qui promet de faire grand bruit. Selon des fuites crédibles, un accord majeur avec Paramount permettrait l'arrivée de mascottes animées cultes, marquant une nouvelle étape stratégique pour le Battle Royale d'Epic Games.
L'univers de Fortnite
ne cesse de s'étendre, et cette fois, ce sont nos mascottes de route qui sont au centre de toutes les attentions. La fonctionnalité introduite plus tôt ce mois-ci
, permet aux joueurs d'être accompagnés par des animaux de compagnie personnalisables. Ces derniers, visibles uniquement par le joueur et son escouade dans certains modes spécifiques, semblent être la nouvelle porte d'entrée pour une avalanche de collaborations prestigieuses. Après l'arrivée remarquée de Scratchy, issu de l'univers des Simpson, c'est désormais le catalogue de Paramount qui serait dans le viseur d'Epic Games
.
Un accord majeur avec Paramount selon les leakers
D'après plusieurs sources fiables au sein de la communauté, dont le célèbre SamLeakss
, un partenariat d'envergure aurait été conclu entre Epic Games et Paramount
. Cet accord viserait spécifiquement à alimenter la boutique de compagnons avec des franchises d'animation mondialement connues. Si les détails contractuels restent secrets, la logique derrière ce mouvement est implacable : utiliser la popularité de mascottes historiques pour fidéliser les joueurs et diversifier les revenus cosmétiques
.
Cette déclaration vient confirmer que le studio ne compte pas laisser cette nouvelle fonctionnalité en friche. L'objectif est clair, transformer chaque espace disponible à l'écran en une opportunité de partenariat, tout en jouant sur la corde sensible de la nostalgie et de la culture pop.
Bob l'Éponge, Tortues Ninja : à quoi s'attendre ?
Bien qu'aucune liste officielle n'ait été communiquée, le catalogue de Paramount regorge de candidats idéaux pour ce format
. En tête de liste, Bob l'Éponge
semble être la priorité absolue. La célèbre éponge carrée a souvent été réclamée par la communauté, mais sa morphologie particulière rendait son adaptation en tant que skin jouable complexe, voire impossible sans déformer le personnage. Le format mascottes résout donc ce problème technique.
Outre Bikini Bottom, d'autres franchises sont pressenties. Les Tortues Ninja et les Transformers
, bien que déjà présents dans le jeu sous forme de tenues, pourraient revenir sous une forme plus compacte ou via des personnages secondaires. On pense notamment à des versions « mini » ou à des alliés emblématiques trop petits pour tenir une arme. La rumeur évoque même la Pat' Patrouille
, bien que le public cible, très jeune, puisse poser question quant à son intégration dans un jeu de tir, aussi cartoonesque soit-il. Sonic pourrait aussi être un candidat sérieux, puisque Paramount détient ses droits.
Une stratégie idéale pour les petits gabarits
L'introduction des mascottes offre à Epic Games une flexibilité inédite. Jusqu'à présent, les développeurs étaient contraints par les hitboxes des personnages jouables, obligeant parfois à des compromis visuels douteux pour intégrer certains héros. Avec les mascottes, cette barrière tombe. Des personnages de petite taille, des animaux ou des créatures fantastiques peuvent désormais intégrer Fortnite sans impacter l'équilibrage des parties
.
L'arrivée de Scratchy dans le pack Itchy & Scratchy a servi de test grandeur nature, et son succès semble avoir validé la direction prise par le studio. Les mois à venir nous diront si cet accord avec Paramount ouvrira les vannes à une invasion de mascottes animées, mais une chose est sûre, votre inventaire risque de devenir beaucoup plus vivant.
commentaire (1)
Parce que c'est nul