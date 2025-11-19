Fortnite célèbre Noël en avance avec une tenue gratuite pour les joueurs

Epic Games offre aux joueurs de Fortnite de nouvelles récompenses, dont une belle tenue d'un personnage phare, et le tout est complètement gratuit. Un moyen de célébrer, déjà, Noël.
Alors que la saison des Simpson bat son plein avant qu'un nouveau chapitre n'arrive, les joueurs de Fortnite
vont pouvoir découvrir un nouvel événement, permettant de récupérer des récompenses gratuitement. Le tout est relativement simple puisqu'il suffit de jouer ou presque, en étant accompagné d'au moins un autre joueur. Tous les joueurs seront donc éligibles pour obtenir, notamment, la tenue Motarde câline
sans dépenser le moindre sou.
Comment obtenir la tenue Motarde câline dans Fortnite ?
Les quêtes Faire équipe - Charge Hivernale
Comme vous l'aurez très probablement deviné, il faudra réaliser quelques petites quêtes en jeu pour obtenir toutes ces récompenses gratuitement. Les quêtes Faire équipe - Charge Hivernale sont disponibles depuis ce 19 novembre
, et le seront jusqu'au 29 du même mois, soit la date de fin de la saison spéciale Simpson
. Un système qui ne sera pas étranger aux joueurs, puisqu'il faudra valider un total de 9 quêtes pour tout collecter, avec en ligne de mire la tenue Motarde câline
, qui sera offerte à tous les joueurs les validant.
Une tenue cadeau dans Fortnite
Il faudra venir à bout de ces quêtes, qui demandent de gagner de l'XP dans des expériences conçues par des créateurs. Mais il ne faudra pas le faire seul, puisqu'il faudra être accompagné d'un ami
.
- Accomplir 1 quête Faire équipe - Charge Hivernale → piste musicale Acelerada
- Accomplir 2 quêtes Faire équipe - Charge Hivernale → emote Motarde en colère
- Accomplir 3 quêtes Faire équipe - Charge Hivernale → pioche Battes Câlines
- Accomplir 4 quêtes Faire équipe - Charge Hivernale → emote Ailes de motarde
- Accomplir 5 quêtes Faire équipe - Charge Hivernale → revêtement vacances tropicales
- Accomplir 6 quêtes Faire équipe - Charge Hivernale → accessoire de dos peluche câlinours
- Accomplir 7 quêtes Faire équipe - Charge Hivernale → emote cœur cajoleur
- Accomplir 8 quêtes Faire équipe - Charge Hivernale → emote intro aux baguettes
- Accomplir 9 quêtes Faire équipe - Charge Hivernale → tenue Motarde câline
Un moyen relativement simple de débloquer des cosmétiques, sans devoir réaliser des tâches compliquées en jeu. Jouer pour gagner des récompenses
, de quoi rendre la communauté heureuse. Ces défis sont évidemment valables sur toutes les plateformes sur lesquelles Fortnite est disponible.
commentaires (3)
J’arrive pas à trouver le mode pour terminer maquette
Je n'arrive pas a finir la quête
C'est bien c'est gratuit mais j'ai pas d'ami avec qui jouer epic games faites qlq chose pour les gens qui ont pas de copain