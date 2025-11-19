Fortnite célèbre Noël en avance avec une tenue gratuite pour les joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 novembre 2025 à 16h18
Epic Games offre aux joueurs de Fortnite de nouvelles récompenses, dont une belle tenue d'un personnage phare, et le tout est complètement gratuit. Un moyen de célébrer, déjà, Noël.
Fortnite célèbre Noël en avance avec une tenue gratuite pour les joueurs
Alors que la saison des Simpson bat son plein avant qu'un nouveau chapitre n'arrive, les joueurs de Fortnite vont pouvoir découvrir un nouvel événement, permettant de récupérer des récompenses gratuitement. Le tout est relativement simple puisqu'il suffit de jouer ou presque, en étant accompagné d'au moins un autre joueur. Tous les joueurs seront donc éligibles pour obtenir, notamment, la tenue Motarde câline sans dépenser le moindre sou.

Comment obtenir la tenue Motarde câline dans Fortnite ?

Les quêtes Faire équipe - Charge Hivernale

Comme vous l'aurez très probablement deviné, il faudra réaliser quelques petites quêtes en jeu pour obtenir toutes ces récompenses gratuitement. Les quêtes Faire équipe - Charge Hivernale sont disponibles depuis ce 19 novembre, et le seront jusqu'au 29 du même mois, soit la date de fin de la saison spéciale Simpson. Un système qui ne sera pas étranger aux joueurs, puisqu'il faudra valider un total de 9 quêtes pour tout collecter, avec en ligne de mire la tenue Motarde câline, qui sera offerte à tous les joueurs les validant.

fortnite-charge-hivernale-recompenses-skin-gratui2

Une tenue cadeau dans Fortnite

Il faudra venir à bout de ces quêtes, qui demandent de gagner de l'XP dans des expériences conçues par des créateurs. Mais il ne faudra pas le faire seul, puisqu'il faudra être accompagné d'un ami
  • Accomplir 1 quête Faire équipe - Charge Hivernale → piste musicale Acelerada
  • Accomplir 2 quêtes Faire équipe - Charge Hivernale → emote Motarde en colère
  • Accomplir 3 quêtes Faire équipe - Charge Hivernale → pioche Battes Câlines
  • Accomplir 4 quêtes Faire équipe - Charge Hivernale → emote Ailes de motarde
  • Accomplir 5 quêtes Faire équipe - Charge Hivernale → revêtement vacances tropicales
  • Accomplir 6 quêtes Faire équipe - Charge Hivernale → accessoire de dos peluche câlinours
  • Accomplir 7 quêtes Faire équipe - Charge Hivernale → emote cœur cajoleur
  • Accomplir 8 quêtes Faire équipe - Charge Hivernale → emote intro aux baguettes
  • Accomplir 9 quêtes Faire équipe - Charge Hivernale → tenue Motarde câline
fortnite-charge-hivernale-recompenses-skin-gratuit
Un moyen relativement simple de débloquer des cosmétiques, sans devoir réaliser des tâches compliquées en jeu. Jouer pour gagner des récompenses, de quoi rendre la communauté heureuse. Ces défis sont évidemment valables sur toutes les plateformes sur lesquelles Fortnite est disponible.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Epic Games (Fortnite) tente de remplacer Discord avec sa nouvelle fonctionnalité
Fortnite 04 septembre 2026

Epic Games (Fortnite) tente de remplacer Discord avec sa nouvelle fonctionnalité

Epic Games déploie Epic Parties, une nouvelle fonctionnalité de chat vocal multiplateforme permettant aux joueurs de communiquer à travers Fortnite, l'Epic Games Store et les applications mobiles. Une offensive majeure pour unifier son écosystème et concurrencer directement des géants comme Discord.
Fortnite : Une figurine ultra réaliste de Jonesy arrive, mais va coûter très cher
Fortnite 02 septembre 2026

Fortnite : Une figurine ultra réaliste de Jonesy arrive, mais va coûter très cher

Epic Games et Hot Toys annoncent une sortie inédite pour Fortnite prévue en 2027. Ce nouveau produit dérivé très haut de gamme affiche un prix de 350 euros. Une somme conséquente qui s'explique par la rareté et le niveau de détail de cette pièce.
Fortnite Prop Hunt codes maps : Les meilleures cartes (Septembre 2026)
Fortnite 30 août 2026

Fortnite Prop Hunt codes maps : Les meilleures cartes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste non exhaustive des meilleures cartes Prop Hunt de Fortnite, avec les codes pour, vous aussi, y jouer.

commentaires (3)

Avatar
Introuvable-dl (invité) Le 25/11/2025 à 18:23

J’arrive pas à trouver le mode pour terminer maquette

Avatar
Océanne (invité) Le 20/11/2025 à 22:04

Je n'arrive pas a finir la quête

Avatar
chevam (invité) Le 20/11/2025 à 11:25

C'est bien c'est gratuit mais j'ai pas d'ami avec qui jouer epic games faites qlq chose pour les gens qui ont pas de copain