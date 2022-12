Fortnite : Les coffres Adoubés, où les trouver ?

Où trouver les coffres Adoubés dans Fortnite ?

Les nouveautés sont nombreuses, à tous les rayons, avec cette première saison du chapitre 4 de. Il est par exemple possible de trouver de nouvelles armes, un véhicule inédit, avec la moto , mais aussi de profiter de nouvelles mécaniques, comme les renforts. Qui plus est, les joueurs ont également pu découvrir un. Mais il n'est pas forcément facile de savoir où en trouver.Si vous êtes parti à la recherche de ces coffres, que ce soit dans le cadre d'un défi ou tout simplement pour les ouvrir par vous-même, sachez que nous ne les trouvons pas partout sur l'île du battle royale., qui sont des coffres plus grands, ne peuvent être découverts que dans certaines parties de l'île, les parties où la végétation est un peu moins présente.Ainsi, vous trouverezdans toute la partie ouest, et dans une petite partie au sud-est. Ensuite, il est facile de les voir, grâce à leur forme originale et leur couleur. Leur emplacement étant fixe, une fois que vous savez où les trouver, vous n'aurez aucun mal à y revenir.Bien que les emplacements soient nombreux, nous vous indiquons, sur notre carte ci-dessous,Côté contenu du coffre, nous pouvons comparer cela à un coffre Légendaire. Vous avez effectivement plus de chance de mettre la main sur des objets de rareté supérieure, et donc de vous construire un stuff intéressant. C'est pourquoi vous pouvez opter pour atterrir dans une zone où plusieurss'y trouvent, afin de démarrer votre partie de la meilleure des manières.