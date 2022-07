Apparently, Epic is still working on weapon charms, or at least considers adding them in the future... 👀



A new string for the upcoming "Cosmetic Archiving" feature mentions that it's possible to "archive charms" — Shiina (@ShiinaBR) July 10, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à une possible, puisqu'en 2021, déjà, une fuite avait sous-entendu qu'Epic Games travaillé sur un tel ajout. Un an plus tard, un nouveau leak confirme que les charmes sont bel et bien prévus pour être intégrés dans le battle royale.Comme le révèle Shiina, Epic Games travaille actuellement sur une refonte du casier pour mieux gérer les cosmétiques débloqués par les joueurs. L'une de ces catégories mentionne directement les charmes d'armes. De fait, il est plus que possible que ce nouvel élément de personnalisation arrive, probablement en même temps que la nouvelle version du casier/gestion des skins. Cela ne devrait pas se faire avant le lancement de la saison 4, au plus tôt.Si jamais vous n'avez jamais entendu des charmes (weapon charms en version anglaise),. Ces objets cosmétiques sont très rependus dans les jeux de tir, à l'image d' Apex Legends PUBG ou encore VALORANT . Dans PUBG, par exemple, les joueurs les débloquent en fonction de la progression de l'arme (dégâts infligés avec, nombre de victimes, etc.). Une méthode que nous pourrions très bien retrouver dans Fortnite, à moins qu'Epic Games ne décide de les inclure dans le Passe de combat et la boutique.