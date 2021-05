Fortnite : Le nouveau mode PvE s'appelerait Daybreak et arriverait assez vite

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Nous savons depuis quelques jours qu'un nouveau mode PvE verra le jour sur Fortnite . Différent de Sauver le monde, qui est légèrement laissé de côté par Epic Games, préférant se concentrer sur le battle royale et d'autres projets, ce nouveau mode refait parler de lui. Comme l'avance Eurogamer , les joueurs pourraient d'ailleurs très vite le découvrir, peut-être dans les semaines à venir.Ce mode porterait le nom de, pas étonnant, et selon une description qui a fuité,. Il devra alors survivre en trouvant armes, munitions et divers équipements afin de ne pas se faire tuer par les menaces de cette île, dont les créatures primitives que nous retrouvons actuellement dans la saison 6 de Fortnite.L'objectif serait de réparer un hélicoptère Choppa et s'échapper de cet endroit, à condition de trouver de l'essence. Il semble que ce mode soit également jouable en équipe, mais les joueurs n'apparaîtront pas sur l'île côte à côte. Ils devront se retrouver, survire et s'échapper, avant la troisième nuit, laquelle semble fatale. Notez que la carte ne devrait pas être celle du battle royale, mais différente. Quelques images avaient d'ailleurs fuité il y a peu Epic Games devrait nous en dire un peu plus au cours de ces prochaines semaines, avant la sortie de ce mode, qui pourrait séduire de nombreux joueurs, notamment les amateurs des jeux de survie.