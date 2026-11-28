Le Chapitre 7 de Fortnite touche à sa fin avec un événement musical inédit baptisé Requiem. Prévu pour le 5 décembre, ce grand final promet de révéler le mystère autour du Capitaine X tout en couvrant les joueurs de récompenses exclusives en or massif.

Le compte à rebours est définitivement lancé pour les millions de joueurs du célèbre Battle Royale d Epic Games. Le samedi 5 décembre prochain, le Chapitre 7 tirera sa révérence lors d'un événement de fin de saison spectaculaire et très attendu, officiellement intitulé Requiem. Cette conclusion s'annonce comme une véritable performance musicale interactive, avec un enjeu scénaristique majeur qui tient la communauté de Fortnite en haleine depuis des semaines, à savoir l'ouverture tant attendue du fameux Coffre et la révélation de la véritable identité de l'énigmatique Capitaine X.

Un final musical riche en récompenses exclusives

Les développeurs ont visiblement décidé de mettre les petits plats dans les grands pour célébrer dignement la fin de cette ère. Comme nous le savons depuis quelques jours, un événement de taille aura lieu ce 5 décembre. Les joueurs qui y assisteront recevront gratuitement une tenue de capitaine en or massif, qu'ils ne possèdent pas encore dans leur casier. La sélection offerte par le studio comprend des têtes d affiche prestigieuses et variées telles que A$AP Rocky, Lil Uzi Vert, la star virtuelle Hatsune Miku, Kasane Teto ou même le mystérieux Capitaine X dans sa version dorée. En prime, tous les participants repartiront avec un écran de chargement exclusif aux couleurs de l événement pour immortaliser ce moment.

Les festivités généreuses ne s'arrêtent pas là. Une simple connexion au jeu le 5 décembre entre 15h et 21h, heure de Paris, permettra de débloquer un ensemble d'objets cosmétiques dorés pour briller sur le champ de bataille. Les joueurs obtiendront ainsi instantanément le Parapluie communautaire en or, le revêtement d'arme Plaqué or ainsi que l'accessoire de dos Havresac de Hope.

Des bonus en jeu et sur la plateforme Twitch

Avant le coup d'envoi officiel de la représentation, les joueurs pourront profiter des toutes dernières Heures des trésors dans le mode classique Battle Royale. Durant cette période spécifique, les chances de trouver des accès à la boutique pirate et d autres butins extrêmement rares seront à leur maximum saisonnier. Les horaires précis de ces bonus en jeu seront communiqués très prochainement sur les réseaux sociaux officiels du titre.

Pour ceux qui aiment suivre le jeu en streaming, une grande campagne de récompenses Twitch est également prévue par l'éditeur. En regardant n'importe quelle diffusion de Fortnite entre le samedi 5 décembre à 15h et le lundi 7 décembre à la même heure, les spectateurs pourront récupérer gratuitement la tenue Jones en or massif. Il suffira simplement de s'assurer que son compte Epic Games est bien associé à la plateforme de streaming au préalable.

Rendez-vous donc dans une semaine, le samedi 5 décembre, dès 19h20, pour suivre cet événement majeure de Fortnite, et voir ce qu'Epic Games nous réserve pour la suite.