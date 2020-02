Fortnite : La saison 2 se nommerait Takeover et proposerait des hélicoptères et des bateaux

À quelques heures de la sortie de la saison 2 du chapitre 2 de Fortnite, les leaks sont nombreux. Les joueurs pourraient ainsi voyager à travers l'île grâce à des hélicoptères et des bateaux, notamment.

Leaks Fortnite saison 2 chapitre 2

Possible C2S2 Title: TakeOver [via the Epic Games Launcher] pic.twitter.com/3NXGbiCuTD — HYPEX - Fortnite Leaks & News (@HYPEX) February 17, 2020

Avant toute chose, les informations listées ci-dessous sont deset ne sont en aucun cas officielles. Il faut donc prendre tous ces éléments avec des pincettes avant une quelconque officialisation.Premièrement, le nom de la saison serait. Les datamineurs et notamment Hypex, l'un des plus connus, révèlent que les données du launcher d'Epic Games auraient révélé le titre de cetteen version anglophone. Toutefois, il est possible qu'il ne s'agisse qu'un nom de code.D'autres, émanant toujours d'Hypex, suggèrent que la carte, et plus précisément son centre, serait totalement remaniée. Pour solidifier ses dires, il s'appuie sur l' un des teasers partagés par Epic Games De plus, si l'on se réfère aux différents teasers , il est probable queets'invitent sur le champ de bataille de. Cependant, il ne s'agit ici que de spéculations et aucune rumeur n'a mentionné une telle arrivée pour le moment.D'autres fuites risquent d'apparaître ces prochaines heures, et nous ne manquerons pas de vous les relayer par l'intermédiaire de cet article. N'hésitez donc pas à revenir de temps à autre pour voir l'évolution desPour rappel, laest programmée pour ce 20 février prochain. En attendant, vous pouvez retrouver l'intégralité des teasers directement à l'adresse suivante : https://gamewave.fr/fortnite/fortnite-chapitre-2-saison-2-tous-les-teasers/