Fortnite : La saison 2 du chapitre 7 est disponible, voici toutes les nouveautés à ne pas manquer

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 mars 2026 à 12h45
La saison 2 du chapitre 7 de Fortnite, baptisée Rivalités, bouleverse les règles du Battle Royale. Entre le choix irréversible d'une faction, l'introduction d'un système de némésis inédit et le grand retour d'armes cultes, cette mise à jour promet des affrontements plus intenses que jamais.
Fortnite : La saison 2 du chapitre 7 est disponible, voici toutes les nouveautés à ne pas manquer
La guerre est déclarée sur l'île de Fortnite. Avec le lancement de la saison 2 du chapitre 7, intitulée Rivalités, Epic Games rebat les cartes et impose un choix crucial à ses joueurs dès leur première connexion. Il faudra choisir entre le camp de La Fondation et celui du Roi des glaces. Ce choix, totalement définitif pour la saison, influencera directement l'arsenal disponible et déterminera la récompense ultime du Passe de combat.

Un système de rivalité qui transforme chaque partie

Le cœur de cette nouvelle mise à jour réside dans son système de némésis. En interagissant avec un écran spécifique, les joueurs peuvent défier un adversaire présent dans la même partie. Éliminer cette cible octroie des crédits spéciaux, à dépenser dans des distributeurs pour obtenir des avantages majeurs comme de l'énergie infinie ou des armes exotiques.

La mécanique va encore plus loin. Si vous êtes réanimé, votre bourreau devient automatiquement votre rival. Et si un autre joueur vous vole votre cible, un contrat tombe au sol, créant une véritable chasse à l'homme dynamique. Epic Games précise d'ailleurs la philosophie derrière cette nouveauté :
Les éliminations et les dégâts sont suivis d'une partie à l'autre pour déterminer vos rivaux. Les écrans de rivalité priorisent les adversaires avec lesquels vous avez l'historique le plus récent.
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Des lieux inédits et un arsenal repensé

La carte évolue pour accueillir les bases des deux factions. Le Sanctuaire sempiternel abrite les forces de La Fondation, tandis que le Fort frisson domine les hauteurs enneigées pour le Roi des glaces. Les joueurs devront également explorer le Territoire ténébreux et ses fragments du Point Zéro.

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Côté équipement, le butin est presque intégralement renouvelé. Les snipers apprécieront le fusil Vector 7, tandis que les amateurs de combats rapprochés se tourneront vers le fusil à pompe à recharge chaotique, dévastateur mais exigeant. La mobilité n'est pas en reste avec l'ajout de la grenade de surcharge et du déployeur de tyrolienne. Les vétérans seront ravis de retrouver des classiques comme le pistolet du chapitre 1 ou le mythique poisson en or.

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Des récompenses massives et un mode arène à venir

Le Passe de combat fait le plein de têtes d'affiche, intégrant notamment Bugs Bunny et de nouvelles variantes pour La Fondation et le Roi des glaces. Les joueurs les plus compétitifs pourront s'inscrire sur le site officiel pour grimper dans le classement mondial et tenter de remporter une carte graphique RTX 5080 ou une PS5.

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Enfin, les amateurs de duels purs ont rendez-vous le 9 avril avec le lancement du mode Arènes. Ce nouveau mode classé, exclusivement avec constructions, proposera des combats singuliers en espace clos ou des tournois à seize joueurs. Une occasion parfaite pour régler ses comptes après avoir subi les foudres d'un rival en mode Battle Royale.

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La saison 2 du Chapitre 7 de Fortnite est dès maintenant disponible, et vous pouvez vous rendre en jeu pour découvrir tout cela par vous-même. Des nouveautés qui méritent de relancer l'intérêt du battle royale pendant quelques semaines. Dites-nous dans l'espace dédié aux commentaires si ces nouveautés vous hypent ou non.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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