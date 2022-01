Comment avoir la pioche Tranchampignon ?

En remerciement de votre patience pendant les soucis de la Fête Hivernale, nous offrirons à toutes celles et ceux qui se sont connecté·es pendant l'événement la pioche Tranchampignon, avant sa sortie dans la boutique !



Un week-end d'XP augmenté aura aussi lieu ce week-end ! pic.twitter.com/ualVJW7FvQ — Fortnite officiel (@FortniteFR) January 5, 2022

Si vous avez fait partie des nombreux joueurs ayant participé à la Fête Hivernale, qui vous demandait de réaliser quelques défis, et aussi d'aller récupérer des cadeaux, qui étaient des cosmétiques, vous avez probablement été touchés par les problèmes liés aux serveurs, qui vous empêchaient de lancer une partie. Si ces soucis ont été réglés, depuis quelques jours, un autre est apparu, lequel indiquait qu' un cadeau pouvait être récupéré , mais celui-ci n'était pas visible dans le chalet.Epic Games vient donc de communiquer, précisant que ce cadeau n'était autre que. Ce 15e cadeau ne sera pas perdu, puisque le studio de développement explique que chaque joueur s'étant connecté pendant l'événement le recevra en jeu, avant son arrivée dans la boutique. Ainsi, si vous avez lancéau moins une fois depuis le début de l'événement, depuis le 16 décembre, vous recevrez laL'objet sera automatiquement ajouté à votre inventaire une fois la Fête Hivernale 2021 terminée, ce 6 janvier. Attendez-vous à la recevoir à partir du vendredi 7 janvier, bien qu'un délai plus long puisse être observé.Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Epic Games assure également qu', afin d'engranger un maximum d'expérience pour évoluer dans le passe de combat et débloquer encore plus de récompenses exclusives.Pour ce qui est de la Fête Hivernale, nous rappelons qu'elle se conclut ce 6 janvier. Vous n'avez donc plus beaucoup de temps pour réaliser les défis et récupérer toutes les récompenses.