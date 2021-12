Fortnite : Comment récupérer le dernier cadeau de la Fête Hivernale 2021 ?

Comment récupérer le dernier cadeau de la Fête Hivernale 2021 ?

Already opened all your presents but still see one extra present left to open? Sit tight, we're working on that. — Fortnite Status (@FortniteStatus) December 29, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis l'arrivée de la, les serveurs de Fortnite ont connu une multitude de problèmes, empêchant les joueurs de lancer une partie. Parfois, ces problèmes n'ont duré que quelques minutes, mais d'autres fois, notamment ce 29 décembre, cela a pris plusieurs heures aux équipes de développement pour corriger le problème. Et il semblerait que ces pannes aient causé d'autres dysfonctionnements dans, notamment avec les cadeaux que peuvent récupérer les joueurs.En effet, depuis la mi-décembre, Epic Games propose un cadeau par jour à la communauté et le dernier à récupérer devait être ce 30 décembre. Mais après l'avoir découvert, une notification indiquait qu'il vous en restait encore un, mais vous avez beau chercher, vous ne le trouverez pas. Il s'agit vraisemblablement d'un problème, comme l'a indiqué le compte twitter du battle royale.Nous ne savons pas encore si la notification est une erreur et indique un cadeau qui n'était pas censé être offert, ou que le cadeau en question n'est juste pas encore disponible, mais Epic Games explique que le souci sera vite corrigé. Qui plus est, le studio a précisé qu'il ferait un geste pour « rattraper le temps perdu », probablement en offrant un présent à la communauté. Nous en saurons plus durant la première semaine de janvier.De fait, si vous avez ouvert tous vos cadeaux de la, mais que le petit flocon de neige vous indique encore un « 1 », ne cherchez pas, il s'agit juste d'un bug. Au total, il n'y a que 14 cadeaux à ouvrir. Un quinzième pourrait cependant arriver, comme dit plus haut.