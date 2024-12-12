Fortnite : La Fête hivernale sera-t-elle de retour en 2024 ? Si oui, quand ?

Vous attendez le retour de la Fête hivernale dans Fortnite ? Voici toutes les réponses au sujet de l'itération 2024.
Chaque année, Epic Games gâte les joueurs de Fortnite
au moment des fêtes de fin d'année, avec de nombreux cadeaux et un événement en jeu. Cet événement majeur est nommé Fête hivernale et célèbre Noël, avec une ambiance plus festive, des défis pour collecter quelques récompenses, et surtout des cadeaux gratuits
. Il s'agit d'un moment important pour les joueurs, qui peuvent faire le plein d'EXP et de cosmétiques.
La Fête hivernale sera-t-elle de retour en 2024 ?
À l'approche de la fin de l'année, il est normal de se poser la question sur le retour de la fête hivernale ou non dans Fortnite. À l'heure où ces lignes sont écrites, il n'y a eu aucune annonce officielle de la part d'Epic Games concernant le retour de cet événement. Toutefois, il y a fort à parier qu'il soit bel et bien organisé.
Il serait étonnant de voir Epic Games ne pas organiser quelque chose autour de Noël et de la période de fin d'année, d'autant plus que le studio a récemment implanté de nombreuses nouveautés dans son battle royale. Entre le chapitre 6, le retour de Fortnite OG, le nouveau mode de jeu LEGO ou encore le mode compétitif à la Counter-Strike. La Fête hivernale permettrait de récompenser tous ces joueurs, mais aussi les faire revenir tous les jours
.
Quand la Fête hivernale 2024 sortira dans Fortnite ?
Comme nous vous le disions, il n'y a pas de date de sortie officielle, mais il est possible de l'estimer grâce aux précédentes années
. En effet, en sachant qu'Epic Games publie son contenu majeur un mardi (ou parfois un jeudi), nous pouvons estimer qu'elle donnera son coup d'envoi ce 17 décembre ou le 19
. Un peu plus tard que les années précédentes.
Quoi qu'il en soit, Epic Games communiquera en temps voulu, et nous ne manquerons pas de vous relayer les différentes informations à ce sujet, comme toujours. En attendant, ne loupez pas les trois skins offerts à tous les joueurs
.
commentaires (9)
Demain shalla
Le 20 December
j' ai consulté 2 sites et ni le 14 ,ni le 17,la fete hivernale n' est pas sortie.Ils l' ont peut-etre meme pas organisée !(je me suis connecté les 2 jours hein)
Je veux des skin de Noël parce que la fête hivernale n'est toujours pas sorti
ouais c réel
bonjour je voudrai un cadaeu svp
Quand vien les cadeau 🎁 de la fête hivernale 2024
bonjour je voudrai un cadeau de la fete hivernle 2024 svp
Sa va ses bien