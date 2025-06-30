Fortnite : La difficulté explose, les joueurs sous tension

Epic Games n'en finit plus d'ajuster l'expérience de jeu dans Fortnite. Après avoir récemment augmenté la difficulté du mode Blitz Royale, le studio a appliqué des modifications similaires au mode classique Battle Royale. Désormais, obtenir un Top 1 sera légèrement plus compliqué, notamment pour les joueurs moins expérimentés.
Epic Games modifie constamment ses modes de jeu, pour garder un certain équilibrage et faire en sorte que les joueurs ne se lassent pas. Proposer un gameplay juste, ni trop dur, ni trop facile, pour qu'un maximum de joueurs y trouvent leur bonheur. Mais les récents changements devraient rendre le mode Battle Royale de Fortnite encore plus difficile
.
Moins de bots, plus de vrais joueurs : la compétition s'intensifie
Depuis l'arrivée du chapitre 2
en octobre 2019, Epic a introduit des bots dans Fortnite afin de remplir rapidement les parties et faciliter l'intégration des nouveaux joueurs. Ces adversaires virtuels étaient particulièrement nombreux dans les parties réservées aux débutants, permettant à ceux-ci de s'entraîner avant de rencontrer une véritable opposition.
Jusqu'à présent, un lobby pouvait contenir jusqu'à 75 bots
, laissant seulement 25 joueurs réels
. Un ratio avantageux pour débuter en douceur, mais qui vient d'être revu à la baisse. Dorénavant, le nombre maximal de bots passe à 65
, portant ainsi à 35
le nombre minimal de joueurs réels par partie. Cette modification rend la victoire plus complexe, notamment pour les joueurs novices.
Un défi accru pour les joueurs débutants
En réduisant la proportion de bots, Epic Games vise clairement à renforcer la compétitivité du jeu
. Ce changement impactera principalement les joueurs en bas du classement, habitués à des parties relativement faciles. Ces derniers devront désormais affronter une opposition bien plus coriace dès leurs premières sessions.
Cette évolution devrait offrir un meilleur équilibre global tout en garantissant une expérience plus stimulante à tous les niveaux. Epic Games continue d'ailleurs d'expérimenter autour du système des bots, et d'autres ajustements ne sont pas à exclure dans les prochains mois.
Epic Games continue d'affiner la formule Fortnite
Ce n'est pas la première fois qu'Epic Games agit sur l'équilibrage des parties dans Fortnite. Le développeur reste attentif aux retours des joueurs afin de maintenir un juste milieu entre accessibilité et défi. Cette nouvelle réduction des bots pourrait ainsi marquer un véritable tournant dans l'expérience Battle Royale.
Dans l'ensemble, ces ajustements témoignent d'une volonté constante d'améliorer Fortnite, qui demeure l'un des jeux les plus populaires au monde grâce à ses mises à jour régulières et pertinentes. D'ailleurs, des changements plus ou moins similaires ont eu lieu la semaine passé dans le dernier mode ajouté, qui est très apprécié des joueurs
.
Une évolution positive ou frustrante ?
Cette hausse de difficulté pourra être accueillie avec enthousiasme par les joueurs expérimentés à la recherche de défis, tandis que les débutants devront rapidement hausser leur niveau de jeu. À voir comment la communauté réagira à ces nouveaux paramètres, Epic ayant déjà montré sa capacité à s'adapter en fonction des retours reçus.
Une chose est sûre, le mode Battle Royale de Fortnite vient de franchir une nouvelle étape en termes de compétitivité
, ce qui pourrait à nouveau raviver l'intérêt des joueurs les plus exigeants.
commentaires (5)
Intéressant
Je trouve que cette article est tout a fait vraie
Quelle code
Wow
je l'aime mais je ne peux pas jouer sur Huawei (dommage)
mais je joue sur ma xbox